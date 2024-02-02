https://sputnik-georgia.ru/20240202/skandal-s-vyseleniem-semi-v-tbilisi--dvoe-zaderzhannykh-na-aktsii-ostanutsya-v-tyurme-286073032.html

Скандал с выселением семьи в Тбилиси – двое задержанных на акции останутся в тюрьме

Скандал с выселением семьи в Тбилиси – двое задержанных на акции останутся в тюрьме

Лектор ТГУ и студент университета Ильи обвиняются в повреждении машины Национального бюро исполнения 02.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-02T17:31+0400

2024-02-02T17:31+0400

2024-02-02T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил без рассмотрения апелляцию адвокатов гражданских активистов Акакия Чикобава и Георгия Хасая о смене меры пресечения с заключения на залог по делу о повреждении автомобиля Национального бюро исполнения при выселении семьи Хатиашвили из квартиры в центре Тбилиси, таким образом оставив в силе решение Тбилисского горсуда, сообщает телеканал "Формула". Заключение в качестве меры пресечения для лектора Тбилисского государственного университета Акакия Чикобава и студента Университета Ильи Георгий Хасая Тбилисский городской суд избрал 25 января. Между тем после того, как адвокаты подали жалобу, прокуратура Грузии заявила о готовности поддержать ходатайство, если обвиняемые признают вину и будут готовы возместить ущерб. Кроме того, лекторы Тбилисского государственного университета выразили готовность ходатайствовать перед судом о взятии обвиняемых на поруки. Студенты, шахтеры и церковь – проблема выселения должников как главная тема в Грузии>>Задержание и последующее помещение Чикобава и Хасая в заключение до вынесения приговора стало поводом для акции протеста, которую запустили студенты и правозащитники, позже к ним присоединились и профсоюзы. На фоне протеста студентов и общественности, патриархия Грузии обратилась к властям с рекомендацией изменить закон, чтобы граждане не оставались на улице из-за долгов. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз. Теперь стороны достигли соглашения, и семья Хатиашвили для того, чтобы вернуть дом, должна выплатить 90 тысяч долларов за два года. Выселение других семей из-за долгов приостановлено. Должники в Грузии В Грузии последние 20 лет остро стоит проблема должников по кредитам, что связано с низкими доходами большей части населения страны и легкостью в прошлом получения кредита. Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников>>Если с потребительскими кредитами вопрос решился в 2020 году, то с неуплатой по ипотечным кредитам все сложно. Семьи, бравшие ипотечные кредиты, так и остались должны или банкам, или частным лицам. При этом, в случае частных лиц, проценты по кредиту чаще всего в разы превышают саму сумму долга. Многие квартиры должников были проданы уже другим собственникам, однако само выселение занимает годы из-за обязательного решения суда о выселении и загруженностью судов гражданскими делами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский государственный университет , тбилисский апелляционный суд, тбилиси