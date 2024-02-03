https://sputnik-georgia.ru/20240203/bolshie-perspektivy--kak-budut-razvivatsya-tranzitnye-vozmozhnosti-gruzii--286084337.html

Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии

Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии

Правительство Грузии намерено всячески развивать торгово-экономические связи 03.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия приобретает все большее значение в глобальном пространстве из-за больших транзитных возможностей, говорится в программе правительства Грузии. Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров. По мнению правительства Грузии, предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз и увеличение транзитных возможностей страны сделали активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах еще более актуальной. Одним из таких направлений является Средний коридор и проекты прокладки электрокабеля и интернет-кабеля через Черное море. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>В рамках развития этих направлений Грузия будет уделять внимание укреплению существующих форматов сотрудничества со странами Азии и Европы и развитию отношений на высоком/стратегическом уровне, прежде всего с целью углубления и развития торгово-экономических связей. Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны.Особое внимание будет уделено проекту глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, завершению реконструкции основных транспортных артерий, в том числе грузинского участка трассы Восток-Запад.Когда начнется строительство глубоководного порта в Грузии – план правительства>>Для того, чтобы обеспечить устойчивость и эффективное функционирование транспортных коридоров, Грузия продолжит активно участвовать в различных транзитных маршрутах между Европой и Азией, включая ТРАСЕКА и Черноморско-Каспийский коридор.В сфере гражданской авиации продолжится политика "Открытого неба", которая обеспечивает выход на рынок Грузии новых авиакомпаний и увеличения прямых рейсов между городами и странами. На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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