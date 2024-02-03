https://sputnik-georgia.ru/20240203/skandal-s-vyseleniem-semi-v-tbilisi---zaderzhannykh-na-aktsii--otpustili-pod-zalog--286085128.html

Скандал с выселением семьи в Тбилиси – задержанных на акции отпустили под залог

Скандал с выселением семьи в Тбилиси – задержанных на акции отпустили под залог

Лектор ТГУ и студент университета Ильи обвиняются в повреждении машины Национального бюро исполнения 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T21:34+0400

2024-02-03T21:34+0400

2024-02-03T23:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения с заключения на залог для гражданских активистов Акакия Чикобава и Георгия Хасая, проходящим по делу о повреждении автомобиля Национального бюро исполнения при выселении семьи Хатиашвили из квартиры в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Формула".Прокуратура требовала избрать для лектора Тбилисского государственного университета Акакия Чикобава и студента Университета Ильи Георгий Хасая залог в размере 5 тысяч лари, но суд сократил сумму выплаты залога до 3 тысяч лари. Основанием для смены меры пресечения, избранной 25 января, стало ходатайство прокуратуры Грузии, так как обвиняемые признали вину и готовы возместить ущерб.Студенты, шахтеры и церковь – проблема выселения должников как главная тема в Грузии>> Ранее задержание и последующее помещение Чикобава и Хасая в заключение до вынесения приговора стало поводом для акции протеста, которую запустили студенты и правозащитники, позже к ним присоединились и профсоюзы.На фоне протеста студентов и общественности, патриархия Грузии обратилась к властям с рекомендацией изменить закон, чтобы граждане не оставались на улице из-за долгов.Предыстория выселенияПо данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана.Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников>>Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Теперь стороны достигли соглашения, и семья Хатиашвили для того, чтобы вернуть дом, должна выплатить 90 тысяч долларов за два года. Выселение других семей из-за долгов приостановлено.Должники в ГрузииВ Грузии последние 20 лет остро стоит проблема должников по кредитам, что связано с низкими доходами большей части населения страны и легкостью в прошлом получения кредита.Если с потребительскими кредитами вопрос решился в 2020 году, то с неуплатой по ипотечным кредитам все сложно. Семьи, бравшие ипотечные кредиты, так и остались должны или банкам, или частным лицам. При этом, в случае частных лиц, проценты по кредиту чаще всего в разы превышают саму сумму долга.Многие квартиры должников были проданы уже другим собственникам, однако само выселение занимает годы из-за обязательного решения суда о выселении и загруженностью судов гражданскими делами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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