В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества

В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества

В Грузии проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T11:41+0400

2024-02-03T11:41+0400

2024-02-03T11:41+0400

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Проекты модернизации Грузинской железной дороги и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будут завершены в 2024 году, говорится в программе правительства Грузии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению. Кроме того, проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, в рамках которых планируется оценить текущее состояние железнодорожной системы Грузии, подготовить анализ рынка для оценки спроса на пассажирские и грузовые железнодорожные услуги, и разработать план железнодорожной сети для развития высокоскоростного железнодорожного движения. По оценке участников проекта Баку-Тбилиси-Карс, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов в год, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале. Уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а в трех – завершается подготовка к сдаче работ. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>Стоимость проекта 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Проектно-строительные работы выполняют строительная компания-победительница в международном тендере – 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

