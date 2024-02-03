https://sputnik-georgia.ru/20240203/v-gruzii-v-2024-godu-zavershitsya-modernizatsiya-zheleznoy-dorogi--poslednie-novshestva-286078443.html
В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества
В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества
В Грузии проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T11:41+0400
2024-02-03T11:41+0400
2024-02-03T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Проекты модернизации Грузинской железной дороги и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будут завершены в 2024 году, говорится в программе правительства Грузии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению. Кроме того, проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, в рамках которых планируется оценить текущее состояние железнодорожной системы Грузии, подготовить анализ рынка для оценки спроса на пассажирские и грузовые железнодорожные услуги, и разработать план железнодорожной сети для развития высокоскоростного железнодорожного движения. По оценке участников проекта Баку-Тбилиси-Карс, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов в год, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале. Уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а в трех – завершается подготовка к сдаче работ. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>Стоимость проекта 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Проектно-строительные работы выполняют строительная компания-победительница в международном тендере – 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, европа, азия, железная дорога баку-тбилиси-карс, грузинская железная дорога
грузия, экономика, новости, европа, азия, железная дорога баку-тбилиси-карс, грузинская железная дорога
В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества
В Грузии проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Проекты модернизации Грузинской железной дороги и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будут завершены в 2024 году, говорится в программе правительства Грузии.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по ее расширению.
"Это позволит значительно сократить время перевозки грузов между Азией и Европой, что является необходимым условием привлечения дополнительных грузопотоков через страну", – отмечает в программе.
Кроме того, проводятся исследования по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, в рамках которых планируется оценить текущее состояние железнодорожной системы Грузии, подготовить анализ рынка для оценки спроса на пассажирские и грузовые железнодорожные услуги, и разработать план железнодорожной сети для развития высокоскоростного железнодорожного движения.
По оценке участников проекта Баку-Тбилиси-Карс, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов в год, а также будет перевозиться до 1 миллиона пассажиров.
В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию.
Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале.
Уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а в трех – завершается подготовка к сдаче работ.
Стоимость проекта 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов.
Проектно-строительные работы выполняют строительная компания-победительница в международном тендере – 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium.