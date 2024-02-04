https://sputnik-georgia.ru/20240204/deputat-parlamenta-gruzii-podverg-kritike-nezhelanie-chasti-oppozitsii-rabotat-286096748.html

Депутат парламента Грузии подверг критике нежелание части оппозиции работать

Депутат парламента Грузии подверг критике нежелание части оппозиции работать

Теперь оппозиция ведет битву за то, кто станет обладателем серебряной и бронзовой медали в противостоянии, считает депутат 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T23:48+0400

2024-02-04T23:48+0400

2024-02-04T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии есть оппозиция, которую совсем не заботит работа над делами и выполнение конкретных функций, заявил глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе, комментируя исследование НПО "Детектор растрат" о работе оппозиции в сакребуло (райсобраниях). НПО "Детектор растрат", которая специализируется на критике власти, по информации "Имеди, опубликовала результаты исследования, в котором говорится о многочисленных пропусках заседаний сакребуло (райсобраний) депутатами от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". По его словам, депутаты сакребуло, раз они не у власти, подходят к выполнению своих обязанностей безответственно и также относятся к своим мандатам. "Если они видят смысл только в том, чтобы самим принимать решение или нет, то это, конечно, означает, что они не квалифицированы и не добросовестны", – отметил Сарджвеладзе. Депутат также не исключает, что данная конкретная атака на "Национальное движение" может быть воспринята как часть внутренней борьбы отрядов Саакашвили внутри партии. Депутат: у оппозиции в Грузии одна задача – постоянная дискредитация >>"Почему только сейчас этот вопрос поднялся в неправительственном секторе? На самом деле, все прекрасно понимают, что сегодня политическая ситуация в Грузии такова, что даже оппозиция привыкла к мысли, что "Грузинской мечте" принадлежат золотая медаль и первое место", – сказал Сарджвеладзе. По его словам, теперь оппозиция ведет битву за то, кто станет обладателем серебряной и бронзовой медали в противостоянии. "Кажется, они начали друг друга чернить", – сказал Сарджвеладзе.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится в такой сложной ситуации, что может даже не дойти до предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года. Оппозиция готовится к бойкоту парламентских выборов – глава парламента Грузии >>Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024