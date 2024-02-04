https://sputnik-georgia.ru/20240204/spustya-42-goda---zhurnalisty-nazvali-luchshim-sportsmenom-gruzii-futbolista-286094380.html

Спустя 42 года – журналисты назвали лучшим спортсменом Грузии футболиста

Спустя 42 года – журналисты назвали лучшим спортсменом Грузии футболиста

Кварацхелия – первый футболист за 42 года (с 1981 год), который признан журналистами лучшим спортсменом Грузии 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T19:57+0400

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спорт

грузия

новости

хвича кварацхелия

слава метревели

лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Вингер сборной Грузии по футболу и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим спортсменом Грузии 2023 года по версии спортивных журналистов. Традиционная церемония награждения лучших спортсменов года прошла в Republica Event Hall. Организатором выступила Ассоциация спортивных журналистов Грузии, которая проводит опрос с 1964 года. Кварацхелия – первый футболист за 42 года (с 1981 год), который признан журналистами лучшим спортсменом Грузии. Ранее футболисты удостаивались этой престижной награды трижды. Победителем первого опроса стал легендарный Слава Метревели в 1964 году, затем Муртаз Хурцилава в 1967 году, а затем Рамаз Шенгелия в 1981 году. О них говорили весь год – лучшие спортсмены Грузии 2023 >>Ассоциация спортивных журналистов Грузии также назвала победителей в различных номинациях. Легендарный тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе удостоен награды "Лучшему спортсмену начала XXI века". Фигуристка Анастасия Губанова стала избранницей СМИ. Лучшей командой была признана национальная сборная по гандболу. Георгия Леванадзе (гандбол) выбрали "Лучшим молодым спортсменом года". Лучшим тренером года признан Рамаз Сванадзе – тренер юношеской сборной Грузии по футболу до 21 года. Названы лучшие спортсмены Грузии 2023 года >>Кварацхелия в 2023 году стал первым футболистом в составе сборной Грузии, который забил гол в четырех матчах подряд в составе национальной команды. Вторым немаловажным фактом является то, что Кварацхелия забил 15-й гол в составе сборной Грузии и поднялся на третье место среди лучших бомбардиров, которое делит вместе с Александром Иашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, слава метревели, лаша талахадзе