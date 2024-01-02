https://sputnik-georgia.ru/20240102/o-nikh-govorili-ves-god--luchshie-sportsmeny-gruzii-2023-285396654.html

О них говорили весь год – лучшие спортсмены Грузии 2023

О них говорили весь год – лучшие спортсмены Грузии 2023

Они делают все – на поле, татами, катке, площадке, чтобы о них говорили, гордились и восхищались. Мало что может сравниться с эмоцией, которую вызывает у... 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T16:58+0400

2024-01-02T16:58+0400

2024-01-02T16:58+0400

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лаша талахадзе

сандро базадзе

хвича кварацхелия

тато григалашвили

новый год 2024

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Sputnik Грузия выбрал лучших грузинских спортсменов уходящего года, которыми нужно гордиться. 1. Хвича Кварацхелия Уходящий год можно смело назвать годом взлета Хвичи Кварацхелия. Вингер неаполитанского "Наполи" в дебютном сезоне 2022/2023 помог своему новому клубу выиграть долгожданное скудетто спустя 33 года, стал лучшим молодым игроком чемпионата Италии и розыгрыша Лиги чемпионов, автором наибольшего числа ассистов, лучшим игроком сезона, а его гол в ворота "Аталанты" стал лучшим голом года. Бьет рекорды Кварацхелия и в составе сборной. Хвича стал первым футболистом в составе национальной команды, который забил гол в четырех матчах подряд. Грузинская звезда "Наполи" отличилась во встречах с Таиландом (8:0), Кипром (4:0), Шотландией (2:2) и Испанией (1:3), забив пять голов. Кварацхелия назвали лучшим футболистом Грузии 2023 года >>Впереди у Кварацхелия игры сборной в полуфинале Лиги наций , матчи в 1/8 Лиги чемпионов, где "Наполи" сыграет с "Барселоной", и борьба за место в пятерке лидеров серии А. Первый матч плей-офф Лиги наций Кварацхелия пропустит из-за перебора желтых карточек. За этот "просчет" Федерация футбола Грузии уже принесла извинение болельщикам. 2. Лаша Талахадзе Уже семь лет подряд грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе входит в список лучших спортсменов года. Еще бы, двукратный олимпийский чемпион в седьмой раз выиграл титул чемпиона мира по сумме двоеборья, взяв 473 кг на первенстве в Эр-Рияде. Кроме того, в седьмой раз он завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Ереване. Несмотря на конкуренцию, которую попытались оказать Талахадзе армянские тяжелоатлеты Вараздан Лалаян (серебро) и Симон Мартиросян (бронза), грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира >>В рывке Талахадзе взял вес в 222 кг, а в толчке – 252 кг. В сумме двоеборья – 474 кг. В 2024 году болельщики ждут от Талахадзе третье олимпийское золото из Парижа. 3. Сандро Базадзе Грузинский саблист Сандро Базадзе в этом году выступает стабильно и успешно на всех международных турнирах. Он без особых усилий выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету фехтовальщика несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при. Кроме того, лидер сборной Грузии по фехтованию завершил год на первой строчке рейтинга, который возглавляет с марта 2023 года. Базадзе уверенно лидирует в мировом рейтинге саблистов >>По итогам выступлений на турнирах Базадзе набрал 284 очка и на 111 баллов опережает своего основного соперника – американца Эли Дершвица (173), на третьем месте венгр Арон Силадьи – 152 балла. В конце ноября Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов". 4. Тато Григалашвили Лучший дзюдоист планеты 2022 года Тато Григалашвили (81 кг) и в 2023 году порадовал болельщиков золотом чемпионата мира в Дохе и серебром чемпионата Европы в Монпелье. Григалашвили был признан лучшим дзюдоистом Европы 2023 года. Тато – первый грузинский дзюдоист, дважды завоевавший золотую медаль чемпионата мира в 2022 и 2023 годах. Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе >>Кроме того, он борется за звание Лучшего дзюдоиста 2023 года по версии Международной федерации дзюдо. Григалашвили возглавляет мировой рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 81 кг. 5. Торнике Шенгелия Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия в этом сезоне стал незаменимым игроком "Виртуса" из Болоньи. Вместе со своим клубом он не проигрывал уже больше десяти матчей в Евролиге и помог клубу закрепиться на третьем месте в чемпионате Италии. "Виртус" начал сезон победой в финале Суперкубка Италии, где обыграл "Брешию" (97:60). Торнике Шенгелия был одним из лучших на паркете. Он набрал 15 очков, 12 подборов и четыре передачи за 22 минуты. Грузинский баскетболист стал самым ценным игроком Суперфинала (MVP) и лучшим ассистентом этого турнира. В текущем розыгрыше Евролиги и чемпионата Италии Шенгелия признавали самым ценным игроком тура в октябре. В среднем за игру в этом сезоне он набирает 18,4 очка, совершает 4,8 подбора и отдает четыре результативные передачи в среднем. Торнике Шенгелия признан лучшим игроком итальянского клуба "Виртус" >>Шенгелия также вошел в символическую сборную чемпионата Италии ноября. Что касается игры Шенгелия в сборной, то в 2023 году Национальная команда Грузии впервые попала на чемпионат мира по баскетболу не без отличной игры своего капитана. Впервые в истории грузинские баскетболисты оказались в числе 16 лучших команд планеты. Здесь же хочется сказать спасибо всем спортсменам, которые не вошли в список, но в 2023 году принесли в копилку сборной Грузии почти полторы тысячи медалей.

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спорт, грузия, обзоры, торнике шенгелия, лаша талахадзе, сандро базадзе, хвича кварацхелия, тато григалашвили, новый год 2024