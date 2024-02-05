https://sputnik-georgia.ru/20240205/khidirbegishvili-gruziya--most-a-ne-koridor-286109054.html

Хидирбегишвили: Грузия – мост, а не коридор

Хидирбегишвили: Грузия – мост, а не коридор

Колумнист Sputnik, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили рассказывает о... 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T17:10+0400

2024-02-05T17:10+0400

2024-02-05T17:10+0400

аналитика

колумнисты

грузия

бидзина иванишвили

грузино-российские отношения

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Признаем внушительную победу западной пропаганды в Грузии, особенно среди грузинской молодежи, и сделаем прогноз: сможет ли процесс глобализации через пару десятков или больше лет превратить Грузию в ничем неприметную страну, одну из многих в мире? Неужели грузины окончательно перестанут понимать, что такое количество святых, святынь и чудес в обычных странах не бывает? Да, такое вполне может произойти, если тенденциозные процессы в государстве, которыми во времена СССР управляли идеологические отделы правящей тогда партии (Отделы пропаганды и агитации ЦК КПСС/ЦК КП союзных республик), а сегодня управляют иностранные агенты ("гражданский сектор", оппозиция, НПО и их единомышленники во власти), сохранятся. Если сохранится западный крен в информационной политике: западные да и государственные гранты идут на тенденциозную поддержку якобы "прозападной демократической", а на деле антигосударственной антигрузинской пропаганды местных телекомпаний, а редкие, традиционно надпартийные беспристрастные СМИ обделены государственной поддержкой и вниманием. И это – при всеобщей народной любви и популярности, когда для простых граждан последние, как глоток свежей воды, что знают все, что подтвердит любой объективный опрос. Достаточно просмотреть только зарубежные новости информационных выпусков многих грузинских телекомпаний, где Россия однозначно – агрессор и оккупант, Донбасс и Крым именуются сепаратистами, а Украина – шаг за шагом идущий к победе герой, воюющий за свободу и безопасность не только собственную, но и всего мира! Сакральное предназначение Грузии – мост, а не коридор. Грузия – не коридор коммуналки, в котором дует то северный, то западный ветер, не коридор, который проезжаешь и забываешь, опустив у шлагбаума монетку за проезд! Грузия – не коридор и не коррида Запада с Россией, а мост, соединяющий страны/народы Севера и Юга, Запада и Востока, Европы и Азии. Поэтому успешной будет лишь та грузинская власть, которая учтет это обстоятельство, а не удовлетворится лишь налогом на транзит – транспортный или энергетический. Мост подразумевает двухстороннее движение – взаимную дружбу и партнерство, а не отношения заказчика с исполнителем, сюзерена – с вассалом, чего добиваются прозападные пропагандисты-грантополучатели, иностранные агенты влияния и прочие агитаторы, и побеждают в неравном бою с патриотами, потому что имеют мощный тыл на Западе. Да и в Грузии они не испытывают дефицит в спонсорах, обслуживающих оппозицию бизнесменах. Также к их услугам партийный "общак" – наворованные президентом Саакашвили&командой госбюджетные деньги, которые выделяются его дядей Тимуром и матерью Гиули, а также экс-министром обороны Кезерашвили по целевому предназначению (последний разыскивается за войну 08.08.08. и за ограбление европейских пенсионеров на миллионы евро через колл-центры). Теперь внимание: Маргарита Симоньян предложила ввести в России 100-процентный налог на роскошь, то есть, когда российские богачи будут покупать себе предметы роскоши (дворцы и яхты, шубы и бриллианты, автомобили и наряды), точно такую же сумму будут обязаны перечислить на нужды фронта. А почему в Грузии на нужды государства, которое защищает всех, невзирая на политическую, сексуальную, религиозную ориентацию и этническую принадлежность, должен жертвовать только Бидзина Иванишвили, а не грузинские миллионеры, большинство из которых сколотили состояние нечестным путем?! С комфортом устроившись под крылышком нынешней власти "Грузинской мечты", грузинские миллионеры забыли про рэкет режима Саакашвили, их миллионам рады везде, они спокойно переходят из власти в оппозицию и обратно, учитывая политическую конъюнктуру, по желанию проворачивают торговые сделки в Европе и в России, не забывая, по ходу, клеймить последнюю оккупантом. Поэтому не надо ждать от этой ненадежной и беспринципной категории благотворительности – пусть платят 100-процентный налог на роскошь и спят спокойно! (Справедливости ради надо отметить, что и тут, как всегда, есть исключения – бизнесмены грузинского происхождения, которые помогали государству и ГПЦ). Завершу тем, с чего начал: Грузия – мост (груз. "хиди"), поэтому моя фамилия "Хидирбегишвили" обязывает к роли "человека-bridge". Автобан "Восток-Запад", соединяющий Восточную и Западную Грузию, строят четыре китайские компании за счет кредитов Азиатского банка развития и Европейского инвестиционного банка. Проект предусматривает 97 мостов и 51 туннель, но из-за больших проблем на Рикотском перевале он уже подорожал более чем на 220 млн при расчетной стоимости 5 млрд лари, и его открытие, которое планировалось на 2020 год, отложено до конца текущего 2024 года. 23-километровая дорога "Квешвети-Коби", безопасно и быстро соединяющая Грузию с Россией (Верхний Ларс), подразумевает 5 мостов и 5 тоннелей, в том числе – 9-километровый под Крестовым перевалом. Ее строит другая китайская компания за счет кредитов Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, сдача в эксплуатацию намечена на конец текущего 2024 года и проблем здесь пока не наблюдается. Не за горами открытие автомобильного маршрута через Цхинвальский регион, соединяющего Грузию с Россией Рокским тоннелем, а также открытие железной дороги через Абхазию, соединяющей Грузию с Россией мостом через реку Псоу. Когда будут открыты все эти мосты-пути-дороги, Грузия станет процветающей и безопасной страной, в чем будут заинтересованы все страны/народы, которые они соединят! И тогда на строительство мостов-дорог-тоннелей не будет необходимости обращаться за кредитами к иностранным банкам. Да и текущие проекты могли были быть осуществлены без них, если бы скинулись грузинские миллионеры в Грузии и в России. А посему тысячу раз права Маргарита, и в Грузии тоже необходимо ввести 100-процентный налог на роскошь. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20231020/ssha-vs-rossiya-ili-voyna-zapada-protiv-vostoka-283476285.html

https://sputnik-georgia.ru/20240106/luchshe-bystree-kakie-dorogi-poyavyatsya-v-gruzii-v-2024-godu-285465219.html

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2024

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, бидзина иванишвили, грузино-российские отношения