https://sputnik-georgia.ru/20240206/bezopasnost-gruzii---vopros-politicheskiy--kobakhidze-otvetil-posolstvu-ukrainy-286130930.html

Безопасность Грузии – вопрос политический – Кобахидзе ответил посольству Украины

Безопасность Грузии – вопрос политический – Кобахидзе ответил посольству Украины

Накануне Служба госбезопасности заявила о пресечении транспортировки взрывных устройств, которые следовали из Одессы в Воронеж 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T14:12+0400

2024-02-06T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Безопасность Грузии является политическим вопросом, но политизация вопроса тут ни при чем, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посольства Украины в Грузии. Дипломатическое ведомство ранее призвало Тбилиси воздержаться от политизации дела о перевозке через территорию Грузии взрывчатых веществ в Россию. Служба госбезопасности Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Касьянов заявил, что покидает пост в середине мая 2023 года. В настоящее время обязанности посла выполняет Александр Шульга.Определенные политики на Украине хотят сделать из Грузии мишень - Кобаидхзе>>В заявлении дипломатического ведомства было отмечено, что посольство Украины проверяет информацию, распространенную СГБ Грузии, и выясняет все обстоятельства. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.Детали дела По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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