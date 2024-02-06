https://sputnik-georgia.ru/20240206/bezopasnost-gruzii---vopros-politicheskiy--kobakhidze-otvetil-posolstvu-ukrainy-286130930.html
Безопасность Грузии – вопрос политический – Кобахидзе ответил посольству Украины
Безопасность Грузии – вопрос политический – Кобахидзе ответил посольству Украины
Накануне Служба госбезопасности заявила о пресечении транспортировки взрывных устройств, которые следовали из Одессы в Воронеж 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T14:12+0400
2024-02-06T14:12+0400
2024-02-06T14:31+0400
политика
грузия
новости
украина
тбилиси
одесса
ираклий кобахидзе
сгб
россия
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906526_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_1fc388eb48d6c98b6732c7824013fcd0.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Безопасность Грузии является политическим вопросом, но политизация вопроса тут ни при чем, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посольства Украины в Грузии. Дипломатическое ведомство ранее призвало Тбилиси воздержаться от политизации дела о перевозке через территорию Грузии взрывчатых веществ в Россию. Служба госбезопасности Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Касьянов заявил, что покидает пост в середине мая 2023 года. В настоящее время обязанности посла выполняет Александр Шульга.Определенные политики на Украине хотят сделать из Грузии мишень - Кобаидхзе>>В заявлении дипломатического ведомства было отмечено, что посольство Украины проверяет информацию, распространенную СГБ Грузии, и выясняет все обстоятельства. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.Детали дела По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
тбилиси
одесса
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906526_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_3228353af08bd30fbf702999c53acbc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, украина, тбилиси, одесса, ираклий кобахидзе, сгб, россия, обострение ситуации вокруг украины
политика, грузия, новости, украина, тбилиси, одесса, ираклий кобахидзе, сгб, россия, обострение ситуации вокруг украины
Безопасность Грузии – вопрос политический – Кобахидзе ответил посольству Украины
14:12 06.02.2024 (обновлено: 14:31 06.02.2024)
Накануне Служба госбезопасности заявила о пресечении транспортировки взрывных устройств, которые следовали из Одессы в Воронеж
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Безопасность Грузии является политическим вопросом, но политизация вопроса тут ни при чем, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посольства Украины в Грузии.
Дипломатическое ведомство ранее призвало Тбилиси воздержаться от политизации дела о перевозке через территорию Грузии взрывчатых веществ в Россию. Служба госбезопасности Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
"Политизация тут ни при чем. Они создавали угрозу нашим государственным интересам. Причем тут политизация? Безопасность страны также является политическим вопросом, но политизация тут ни при чем. Если бы у Украины было посольство в Грузии, они, наверно, не сделали бы подобного заявления", – заявил Кобахидзе журналистам.
Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов заявил, что покидает пост в середине мая 2023 года. В настоящее время обязанности посла выполняет Александр Шульга.
В заявлении дипломатического ведомства было отмечено, что посольство Украины проверяет информацию, распространенную СГБ Грузии, и выясняет все обстоятельства.
"Мы выражаем нашу заинтересованность и готовность к конструктивным отношениям с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела и установления его реальных организаторов", – говорится в заявлении.
В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации.
Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие.
Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров.
Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела.
Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси.
В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе.
Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.