https://sputnik-georgia.ru/20240206/ukraina-zainteresovana-v-smene-vlasti-v-gruzii--deputat-286126239.html

Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат

Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат

Грузию пытаются втянуть в войну после начала конфликта на Украине, убежден политик 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Правительство Украины заинтересовано в смене власти в Грузии, поскольку правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не подчиняется директивам "глобальной партии войны", написал депутат сакребуло (совещательный орган) Тбилиси Владимир Божадзе на своей странице в соцсети. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". По словам Божадзе, после начала конфликта на Украине началось осуществление плана втягивания Грузии в войну. Уже два года у грузинских спецслужб не было возможности передохнуть даже на две минуты, потому что, как отметил Божадзе, "найти разницу между друзьями и врагами трудно". Грузия ждет информацию от Украины по делу о транзите взрывчатки – СГБ>>Как отметил Божадзе, спецоперация, проведенная Службой государственной безопасности Грузии, еще раз подтверждает, с какими сложными вызовами сталкивается государство. Накануне в Службе госбезопасности Грузии сообщили, что установили организатора перевозки взрывных устройств из Украины в Россию через Грузию и раскрыли предположительные цели злоумышленников. В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. Организатором преступления, по данным следствия, является гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. В 2020 году он был кандидатом в депутаты от правящей партии Украины "Слуга Народа", что, по словам Божадзе, порождает дополнительные вопросы. Депутат выразил надежду, что власти Украины будет сотрудничать с Грузией и не будет распространять ложную информацию, как в случае с операцией тайного проникновения в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили в контейнере со сметаной. Детали делаПо данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации.Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие.Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров.Спецслужбы Грузии предотвратили крупный теракт в России?>>Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела.Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси.В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе.Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, батуми, тбилиси, михаил саакашвили, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия