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Еще один оползень – движение перекрыто на центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе
Еще один оползень – движение перекрыто на центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе
В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение автотранспорта прекращено на участке Кеда центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе из-за схода оползня, сообщает Первый канал. В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня в некоторых районах страны активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии есть жертвы – в Хуло и Кеда скончались два человека. На автомагистрали Батум-Ахалцихе пробка на несколько километров. Дорога перекрыта из-за оползня, который сошел в результате проливных и долгих дождей. Ураган, снег и наводнение – непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии >>"На редкость долгий и сильный дождь. Столько оползней одновременно практически никогда не было. На центральной автомагистрали оползень сошел в пяти местах. Мобилизованы все службы. После очистки центральной дороги у нас будет возможность войти в села", – заявил мэр Кеда Роланд Беридзе. В результате сошедшего оползня в собственном доме погиб младший лейтенант Кедского районного управления Аджарского департамента полиции МВД Темур Барамидзе. Кроме того, под лавину в селе Тхилвана (муниципалитет Хуло) попали два человека. Соседям удалось вытащить только мужчину, женщина скончалась. Двое человек стали жертвами схода оползня и лавины в Аджарии >>В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кеда, аджария
Еще один оползень – движение перекрыто на центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе
18:11 06.02.2024 (обновлено: 18:25 06.02.2024)
В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение автотранспорта прекращено на участке Кеда центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе из-за схода оползня, сообщает Первый канал.
В нескольких регионах Грузии борются с последствиями стихии. Из-за ветра, снега и ливня в некоторых районах страны активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии есть жертвы – в Хуло и Кеда скончались два человека.
На автомагистрали Батум-Ахалцихе пробка на несколько километров. Дорога перекрыта из-за оползня, который сошел в результате проливных и долгих дождей.
"На редкость долгий и сильный дождь. Столько оползней одновременно практически никогда не было. На центральной автомагистрали оползень сошел в пяти местах. Мобилизованы все службы. После очистки центральной дороги у нас будет возможность войти в села", – заявил мэр Кеда Роланд Беридзе.
В результате сошедшего оползня в собственном доме погиб младший лейтенант Кедского районного управления Аджарского департамента полиции МВД Темур Барамидзе. Кроме того, под лавину в селе Тхилвана (муниципалитет Хуло) попали два человека. Соседям удалось вытащить только мужчину, женщина скончалась.
В Западной Грузии 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.