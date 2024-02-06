https://sputnik-georgia.ru/20240206/glava-gruzinskoy-diaspory-prizval-k-ostorozhnosti-pri-perevozke-posylok-v-rossiyu-286144575.html

Глава грузинской диаспоры призвал к осторожности при перевозке посылок в Россию

Глава грузинской диаспоры призвал к осторожности при перевозке посылок в Россию

В случае обнаружения подозрительных вещей просим связаться с правоохранительными органами в стране нахождения, заявил глава диаспоры 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T19:29+0400

2024-02-06T19:29+0400

2024-02-06T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. При поездке в Россию призываем к бдительности при перевозке посылок, даже если их передают хорошие знакомые, заявил глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. По его словам, Грузию хотели использовать как коридор для терактов в России. "К счастью грузинской стороне удалось обнаружить и предотвратить криминальный транзит – груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы. Что, к сожалению, не удалось в 2022 году, когда был осуществлен теракт на Крымском мосту грузовиком, начиненным взрывчаткой, проехавшим через Грузию в Российскую Федерацию", – подчеркнул Цецхладзе. По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Безопасность Грузии – вопрос политический – Кобахидзе ответил посольству Украины >>Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. Определенные политики на Украине хотят сделать из Грузии мишень - Кобахидзе>>В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, давид цецхладзе, сгб, россия, грузинская диаспора россии