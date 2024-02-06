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Грузию могли обвинить в терроризме – депутат о транзите взрывчатки из Украины в РФ
Грузию могли обвинить в терроризме – депутат о транзите взрывчатки из Украины в РФ
Террористическое преступление является преступлением международной классификации, отметил политик 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузия могла бы стать мишенью людей, которые хотели бы обвинить страну в терроризме, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, батуми, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб
грузия, новости, политика, украина, тбилиси, батуми, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб
Грузию могли обвинить в терроризме – депутат о транзите взрывчатки из Украины в РФ
Террористическое преступление является преступлением международной классификации, отметил политик
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузия могла бы стать мишенью людей, которые хотели бы обвинить страну в терроризме, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.
СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
"Грузия, возможно, могла бы стать мишенью таких лиц, в интересах которых обвинить Грузию в тяжких преступлениях. Вы знаете, что террористическое преступление является преступлением международной классификации", – заявил Гудушаури журналистам.
По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации.
Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие.
Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров.
Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела.
Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси.
В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе.
Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.