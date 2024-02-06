https://sputnik-georgia.ru/20240206/neobkhodimo-uzhestochit-zakonodatelstvo--kobakhidze-o-skandale-s-ikonoy-svyatoy-matrony-286133616.html

Необходимо ужесточить законодательство – Кобахидзе о скандале с иконой святой Матроны

Необходимо ужесточить законодательство – Кобахидзе о скандале с иконой святой Матроны

Правящая партия уже работает над ужесточением наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T15:35+0400

2024-02-06T15:35+0400

2024-02-06T15:35+0400

новости

тбилиси

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иосиф сталин

ираклий кобахидзе

консервативное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинское законодательство необходимо ужесточить, чтобы в будущем ничьи религиозные чувства не были оскорблены, заявил кандидат в премьер-минситры Ираклий Кобахидзе. Активистка Ната Перадзе 9 января 2024 года облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых был изображен советский вождь Иосиф Сталин, а 2 февраля суд в качестве наказания назначил ей административное заключение на пять суток. Перадзе была арестована дома на основании решения суда. С 10 января, вскоре после инцидента с иконой святой Матроны, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начала работать над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Депутаты приступили к изучению международной и европейской законодательной практики и принципов Европейского суда по правам человека в связи с данным вопросом. Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Лидер "Грузинской мечты" рассказал, почему "радикалы" атакуют церковь>>Тем не менее, ввиду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, тбилиси, ната перадзе, иосиф сталин, ираклий кобахидзе, консервативное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, европейский суд по правам человека