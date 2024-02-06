https://sputnik-georgia.ru/20240206/opredelennye-politiki-na-ukraine-khotyat-prevratit-gruziyu-v-mishen---kobaidkhze-286130428.html

Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобаидхзе

Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобаидхзе

Кандидат в премьеры обвинил ряд НПО в противогосударственных действиях 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T14:08+0400

2024-02-06T14:08+0400

2024-02-06T14:54+0400

грузия

новости

политика

украина

батуми

одесса

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286040414_0:83:1280:804_1920x0_80_0_0_18c83ecdb9d78375c74043589af3e911.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Определенные политики на Украине пытаются сделать из Грузии мишень для России, и это вызывает тревогу, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. При этом, по словам Кобахидзе, еще более тревожно, когда эти попытки поддерживают представители грузинских НПО, в частности, "Международная прозрачность Грузия". "Эти люди не могу скрыть своих злых умыслов в отношении государства. Они хотят второго фронта, развития в Грузии тяжелых сценариев", – подчеркнул Кобахидзе. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Как не раз заявляли лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", это бы усугубило ситуацию для России, но самым худшим образом отразилось бы на судьбе Грузии. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

батуми

одесса

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, батуми, одесса, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб