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Спецслужбы Грузии работают на высоком уровне – депутат
Спецслужбы Грузии работают на высоком уровне – депутат
Благодаря спецслужбам страна смогла избежать страшных последствий, отметил политик 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T16:21+0400
2024-02-06T16:21+0400
2024-02-06T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии работает полноценно и на высоком уровне, благодаря чему стало возможно предотвратить огромную авантюру, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" михаил Сарджвеладзе. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. По словам депутата, страна смогла избежать неприятных последствий. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>"Но сейчас мы должны дать время расследованию, чтобы все обстоятельства, все вопросы и особенно мотивация определенных людей не остались под вопросом", – подчеркнул Сарджвеладзе. Детали дела По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, одесса, батуми, украина, политика, новости, терроризм, борьба с терроризмом
Спецслужбы Грузии работают на высоком уровне – депутат
Благодаря спецслужбам страна смогла избежать страшных последствий, отметил политик
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии работает полноценно и на высоком уровне, благодаря чему стало возможно предотвратить огромную авантюру, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" михаил Сарджвеладзе.
СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
"К счастью, Служба госбезопасности в Грузии функционирует полноценно и на очень высоком уровне. Это хорошо проявилось на фоне того, насколько большую авантюру страна избежала с открытием этого дела. Однако это не означает, что расследование закончено, потому что это первый этап", – заявил Сарджвеладзе.
По словам депутата, страна смогла избежать неприятных последствий.
"Но сейчас мы должны дать время расследованию, чтобы все обстоятельства, все вопросы и особенно мотивация определенных людей не остались под вопросом", – подчеркнул Сарджвеладзе.
По данным следствия, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации.
Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие.
Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров.
Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела.
Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси.
В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе.
Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.