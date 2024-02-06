https://sputnik-georgia.ru/20240206/stoit-zadacha-annulirovat-bezviz-i-pryamoe-aviasoobschenie-gruzii-s-rossiey-286127182.html

Стоит задача аннулировать безвиз и прямое авиасообщение Грузии с Россией

Стоит задача аннулировать безвиз и прямое авиасообщение Грузии с Россией

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра национальной безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T11:37+0400

2024-02-06T11:37+0400

2024-02-06T11:56+0400

грузия

аналитика

украина

арно хидирбегишвили

воронеж

грузинский легион

верховная рада

сгб

колумнисты

одесса

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Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра национальной безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в своей колонке комментирует вчерашнюю удачную операцию СГБ Грузии. Накануне СГБ Грузии перехватила груз со взрывчаткой, который из Одессы пытались переправить в Воронеж. Это была пластиковая взрывчатка весом 14 кг, которая предназначалась для теракта в России. Опасный груз следовал через Румынию, Болгарию и Турцию под видом автомобильных аккумуляторов. Отправку взрывчатки организовал грузин родом из Аджарии, гражданин Украины Александр Шарашидзе. В 2020 году он был кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга Народа" в Одесской области. А по делу проходят семь граждан Грузии, три – Украины и двое граждан Армении. Это был первый случай, когда груз взрывчатки, контрабандно следующий через Грузию, обезвредила грузинская госбезопасность, но никто не знает, сколько раз у террористов транзит прошел удачно и сколько еще будет таких попыток… Провалив контрнаступ, киевская власть, наряду с заменой Верховного Главнокомандующего Залужного, увеличением призывного возраста и другими мероприятиями, переходит на методы партизанской войны. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>Грузию, несмотря на огромные усилия киевского руководства и западных кураторов Грузии, никак не удалось заставить открыть Второй фронт против России – ударить по российским военным базам в Абхазии и Южной Осетии, чтобы отвлечь на себя внимание вооруженных сил РФ. И теперь они хотели использовать территорию Грузии для контрабанды взрывчатки с целью организации терактов в России. Думали будет найден "грузинский след" (точно так же, как во время взрыва на Крымском мосту). Такая провокация направлена на то, чтобы рассорить Грузию и Россию, аннулировать все достижения последнего времени – безвиз, прямое авиасообщение и перспективы развития торгово-экономических отношений. Какое, мол, может быть свободное общение и сообщение, когда террористы лютуют?! По крайней мере, до установления – чьих они… Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>Грузия и без того была поставщиком в Украину грузинских "революционеров" – специалистов по госпереворотам, занимавшим руководящие посты, в основном в силовых структурах во время режима Саакашвили, а также профессиональных, принимавших участие в миссиях в Ираке, Афганистане и ЦАР, грузинских наемников, большая часть из которых воюет в составе "Грузинского легиона" Мамулашвили. А теперь ее хотят сделать еще и транзитной территорией для организации терактов. Грузинская радикальная оппозиция, то есть фанаты Саакашвили, всегда готова содействовать любым преступным действиям против России, чего никогда не скрывала. К тому же, теракты – самый лучший фон для победы русофобской оппозиции в выборах…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

грузия, аналитика, украина, арно хидирбегишвили, воронеж, грузинский легион, верховная рада, сгб, колумнисты, одесса, борьба с терроризмом, терроризм