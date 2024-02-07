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Грузию атакует непогода: что происходит в пострадавших регионах?
Грузию атакует непогода: что происходит в пострадавших регионах?
Грузинские спасатели работают в зонах бедствия в чрезвычайном режиме 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T10:51+0400
2024-02-07T10:51+0400
2024-02-07T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Непогода создала серьезные проблемы жителям ряда регионов Грузии – продолжается очистка территорий от снега, массы сошедших оползней, специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередач, сообщают пресс-службы районных администраций. В Грузии бушует непогода. Из-за ветра, снега и ливня в некоторых районах страны активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека. В среду стало известно еще о трех жертвах в регионе Имерети. В регионе Мцхета-Мтианети очистка дорог продолжается в интенсивном режиме. Из-за обильных осадков в селах районов Душети, Тианети и Мцхета возникли проблемы с передвижением. Часть населения осталась без электричества. Очищают как центральные, так и внутренние дороги, соединяющие села друг с другом.Жертвами схода оползня в Грузии стали три человека>>Из-за непогоды без света остались в регионе Самегрело - Земо Сванети. Сильный ветер оставил без крыши около 300 домов, повреждены здания четырех школ и двух детских садов, повалены более 110 деревьев. С последствиями непогоды борются и в Чхороцку. Ветер снес крыши десятков домов, повреждены линии электропередач и столбы, повалены деревья. В мэрии района заявили, что восстановительные работы идут в активном режиме. Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео>>В высокогорной Аджарии в течение всей ночи шли работы по очистке территорий от снега и сошедших оползней. С ситуацией на месте ознакомился председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Оползневые процессы из-за сильных осадков в высокогорной Аджарии накануне развились в десятках мест. В безопасное место переведены более 90 семей. По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны, группа кинологов. Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, аджария, кеда, хуло, торнике рижвадзе, непогода в грузии
погода, грузия, новости, аджария, кеда, хуло, торнике рижвадзе, непогода в грузии
Грузию атакует непогода: что происходит в пострадавших регионах?
10:51 07.02.2024 (обновлено: 11:37 07.02.2024)
Грузинские спасатели работают в зонах бедствия в чрезвычайном режиме
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Непогода создала серьезные проблемы жителям ряда регионов Грузии – продолжается очистка территорий от снега, массы сошедших оползней, специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередач, сообщают пресс-службы районных администраций.
В Грузии бушует непогода. Из-за ветра, снега и ливня в некоторых районах страны активизировались такие процессы, как оползни, ливень и наводнение. В высокогорных районах Аджарии накануне сообщили о жертвах – в Хуло и Кеда скончались два человека. В среду стало известно еще о трех жертвах в регионе Имерети.
В регионе Мцхета-Мтианети очистка дорог продолжается в интенсивном режиме. Из-за обильных осадков в селах районов Душети, Тианети и Мцхета возникли проблемы с передвижением. Часть населения осталась без электричества.
Очищают как центральные, так и внутренние дороги, соединяющие села друг с другом.
Из-за непогоды без света остались в регионе Самегрело - Земо Сванети. Сильный ветер оставил без крыши около 300 домов, повреждены здания четырех школ и двух детских садов, повалены более 110 деревьев.
С последствиями непогоды борются и в Чхороцку. Ветер снес крыши десятков домов, повреждены линии электропередач и столбы, повалены деревья. В мэрии района заявили, что восстановительные работы идут в активном режиме.
В высокогорной Аджарии в течение всей ночи шли работы по очистке территорий от снега и сошедших оползней. С ситуацией на месте ознакомился председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Оползневые процессы из-за сильных осадков в высокогорной Аджарии накануне развились в десятках мест. В безопасное место переведены более 90 семей.
По информации МВД, в местах стихии находятся более 200 пожарных-спасателей, представители местной власти, мобилизована соответствующая техника, дроны, группа кинологов.
Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.