https://sputnik-georgia.ru/20240207/kak-gruziya-povysila-svoyu-tranzitnuyu-rol--otvet-mid-286168291.html
Как Грузия повысила свою транзитную роль – ответ МИД
Как Грузия повысила свою транзитную роль – ответ МИД
Грузия развивает как двусторонние, так и многосторонние форматы сотрудничества для укрепления стратегических связей 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T20:41+0400
2024-02-07T20:41+0400
2024-02-07T20:41+0400
политика
грузия
новости
румыния
тбилиси
илья дарчиашвили
экономика
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/94/234329468_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a098e18c56c7e1ed9033c2fe5019b6e9.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия проделала большую работу для повышения транзитной роли страны и продолжит предпринимать важные шаги в этом направлении, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров. По его словам, Грузия продолжит предпринимать важные шаги в направлении развития своей роли. Это соглашение стало началом проекта по прокладке электрокабеля через Черное море из Азербайджана в Румынию через Грузию. Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии>>По словам кандидата на пост главы МИД Грузии, становление Грузии как важного игрока в Черноморском регионе сделало еще более актуальной активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. "Соответственно, усилия будут направлены на дальнейшее углубление и укрепление стратегических политических связей с Центральной Азией, Ближним Востоком и Малой Азией", – сказал Дарчиашвили. Другие планы правительства Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. Особое внимание будет уделено проекту глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, завершению реконструкции основных транспортных артерий, в том числе грузинского участка трассы Восток-Запад. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
румыния
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/94/234329468_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_336e056ed5f9cbcf93444ec85b960816.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, румыния, тбилиси, илья дарчиашвили, экономика, энергетика грузии
политика, грузия, новости, румыния, тбилиси, илья дарчиашвили, экономика, энергетика грузии
Как Грузия повысила свою транзитную роль – ответ МИД
Грузия развивает как двусторонние, так и многосторонние форматы сотрудничества для укрепления стратегических связей
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия проделала большую работу для повышения транзитной роли страны и продолжит предпринимать важные шаги в этом направлении, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров.
"Учитывая сегодняшнюю сложную международную политическую повестку дня, значимость диверсификации транспортных и энергетических коридоров значительно возросла. Особую актуальность приобрело так называемое соединение Азии и Европы", – заявил Дарчиашвили.
По его словам, Грузия продолжит предпринимать важные шаги в направлении развития своей роли.
"Следует подчеркнуть активизацию работы в направлении энергетики, транспорта и цифровой связи с Евросоюзом. В этом отношении ключевая роль Грузии подтверждается подписанием в Бухаресте в 2022 году Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", – отметил Дарчиашили.
Это соглашение стало началом проекта по прокладке электрокабеля через Черное море из Азербайджана в Румынию через Грузию.
По словам кандидата на пост главы МИД Грузии, становление Грузии как важного игрока в Черноморском регионе сделало еще более актуальной активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.
"Соответственно, усилия будут направлены на дальнейшее углубление и укрепление стратегических политических связей с Центральной Азией, Ближним Востоком и Малой Азией", – сказал Дарчиашвили.
Другие планы правительства
Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны.
Особое внимание будет уделено проекту глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, завершению реконструкции основных транспортных артерий, в том числе грузинского участка трассы Восток-Запад.
На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны.
Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.