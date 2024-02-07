https://sputnik-georgia.ru/20240207/kak-gruziya-povysila-svoyu-tranzitnuyu-rol--otvet-mid-286168291.html

Как Грузия повысила свою транзитную роль – ответ МИД

Как Грузия повысила свою транзитную роль – ответ МИД

Грузия развивает как двусторонние, так и многосторонние форматы сотрудничества для укрепления стратегических связей 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия проделала большую работу для повышения транзитной роли страны и продолжит предпринимать важные шаги в этом направлении, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров. По его словам, Грузия продолжит предпринимать важные шаги в направлении развития своей роли. Это соглашение стало началом проекта по прокладке электрокабеля через Черное море из Азербайджана в Румынию через Грузию. Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии>>По словам кандидата на пост главы МИД Грузии, становление Грузии как важного игрока в Черноморском регионе сделало еще более актуальной активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. "Соответственно, усилия будут направлены на дальнейшее углубление и укрепление стратегических политических связей с Центральной Азией, Ближним Востоком и Малой Азией", – сказал Дарчиашвили. Другие планы правительства Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. Особое внимание будет уделено проекту глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, завершению реконструкции основных транспортных артерий, в том числе грузинского участка трассы Восток-Запад. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, румыния, тбилиси, илья дарчиашвили, экономика, энергетика грузии