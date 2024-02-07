https://sputnik-georgia.ru/20240207/khoteli-sprovotsirovat-voennyy-konflikt-v-gruzii--deputat-o-tranzite-vzryvchatki-v-rossiyu-286155669.html

Хотели спровоцировать военный конфликт в Грузии – депутат о транзите взрывчатки в Россию

Хотели спровоцировать военный конфликт в Грузии – депутат о транзите взрывчатки в Россию

У украинских властей ничего не вышло с призывами открыть второй фронт, отметил политик 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T12:22+0400

2024-02-07T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. "Глобальная партия войны" через различных посредников, включая представителей украинских властей, давно пытается открыть второй фронт в Грузии, и сейчас была попытка начать военный конфликт с Россией, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". По словам Мачарашвили, Служба госбезопасности обнародовала факты, согласно которым выяснилось, что "они хотят поймать двух зайцев". "Во-первых, оставить тяжелые взрывчатые вещества в Грузии, чтобы здесь произошел теракт. Во-вторых, чтобы через территорию Грузии произошел бы теракт в России, для провоцирования военного конфликта. Россия же не пригласила бы вас на кофе, когда на ее территории через Грузию произошел бы теракт", – отметил Мачарашвили. Соответственно, по словам Мачарашвили, они прямо признают, что у украинских властей ничего не вышло с пересадкой десанта экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ни с призывами открыть второй фронт. "А теперь они попытались поспособствовать военному конфликту", – отметил Мачарашвили. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины >>По словам депутата, представители "Нацдвижения" сегодня заявляют, что не верят данным СГБ."Мы ведь не можем зависеть от того, во что они верят? Это реальность, когда в очередной раз подтверждается, что у этих людей нет чувства ответственности. Это политическая сила, о которой мы говорим, и ее нужно судить после выборов", – заявил Мачарашвили. Дело о транзите взрывчаток По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж. Шесть взрывных устройств, шесть детонаторов, шесть специальных ключей и 14 килограммов взрывчатого вещества были изъяты из машины, которую обыскали на основе полученной оперативной информации. Экспертиза показала, что взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество C-4, которое мощнее тротила. При этом в каждом взрывном устройстве был электронный таймер, на котором уже было указано время взрыва – 2 часа после приведения в действие. Взрывчатка находилась в двух аккумуляторах для электромашин, которые были использованы в качестве контейнеров. Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог >>Сотрудники СГБ изъяли взрывчатку из этих контейнеров, придали контейнерам первичный вид и уже муляжи положили на прежнее место. После чего началась слежка за передвижением груза и всеми возможными фигурантами дела. Следствие установило, что по заданию заказчика планы изменились. Исполнители попытались вывезти лишь один контейнер, а второй – оставили в Тбилиси. В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, одесса, михаил саакашвили, батуми, гурам мачарашвили, единое национальное движение, сгб