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"Грузинская мечта" должна усиливаться – политолог о переменах в правительстве.
"Грузинская мечта" должна усиливаться – политолог о переменах в правительстве.
"Грузинская мечта" с большой вероятностью победит предстоящие выборы, но если "расслабиться", то этой победы может и не быть, считает эксперт 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T20:48+0400
2024-02-08T20:48+0400
2024-02-08T21:43+0400
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ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Ираклий Гарибашвили покинул пост премьер-министра не из-за того, что в его адрес были претензии или антипатии, а для того, чтобы правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" усилилась, а не наоборот, расслабилась, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В подтверждение того, что в отношении Гарибашвили у почетного председателя партии не было никаких претензии, Мамрадзе отметил тот факт, что уже бывшему премьеру было предложено стать председателем партии. "Иванишвили ни за что бы не допустил факта того, чтобы рядом с ним находился человек, к которому были бы претензии или который бы в глазах общественности казался бы недобросовестным человеком", - подчеркнул Мамрадзе. По словам эксперта, "Грузинская мечта" с большой вероятностью победит предстоящие выборы, но если "расслабиться", то этой победы может и не быть или же эту победу могут поставить под сомнение. Как Кобахидзе справится с должностью премьера Грузии – мнение политолога >>"История всегда была этому подтверждением. Стоит власти расслабиться, посчитать, что они уже "со всеми врагами" расправились, то тут же наступает период стагнации", - считает Мамрадзе. К томе же, эксперт отметил, что предвыборные провокации уже пошли в дело. Вандализм в соборе Самеба, шумное выселение должников и многое другое – это уже начавшиеся провокации в преддверии выборов. "Явно, что той женщине, которая облила икону краской, хорошо заплатили, потому что в нашей стране такие вещи на голом энтузиазме не делаются. Это чревато серьезными последствиями", – сказал Мамрадзе. Почему Кобахидзе хочет стать премьером Грузии? >>Парламентские выборы пройдут 26 октября. Избирательные участки откроются как в Грузии, так и за рубежом в посольствах и консульствах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, петр мамрадзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, петр мамрадзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
"Грузинская мечта" должна усиливаться – политолог о переменах в правительстве.
20:48 08.02.2024 (обновлено: 21:43 08.02.2024)
"Грузинская мечта" с большой вероятностью победит предстоящие выборы, но если "расслабиться", то этой победы может и не быть, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Ираклий Гарибашвили покинул пост премьер-министра не из-за того, что в его адрес были претензии или антипатии, а для того, чтобы правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" усилилась, а не наоборот, расслабилась, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Мы часто слышали от представителей правящей партии то, что, мол, нет у нас больше оппозиции. Мол, оппозиция "сдулась", самоуничтожилась. Говорили, что даже барьер в 5% оппозиция не сможет перевалить, чтобы попасть в парламент, а мы легко большинством придем к власти. Может, это все и так, но, если расслабиться, но ничего этого не будет", – заявил Мамрадзе.
В подтверждение того, что в отношении Гарибашвили у почетного председателя партии не было никаких претензии, Мамрадзе отметил тот факт, что уже бывшему премьеру было предложено стать председателем партии.
"Иванишвили ни за что бы не допустил факта того, чтобы рядом с ним находился человек, к которому были бы претензии или который бы в глазах общественности казался бы недобросовестным человеком", - подчеркнул Мамрадзе.
По словам эксперта, "Грузинская мечта" с большой вероятностью победит предстоящие выборы, но если "расслабиться", то этой победы может и не быть или же эту победу могут поставить под сомнение.
"История всегда была этому подтверждением. Стоит власти расслабиться, посчитать, что они уже "со всеми врагами" расправились, то тут же наступает период стагнации", - считает Мамрадзе.
К томе же, эксперт отметил, что предвыборные провокации уже пошли в дело. Вандализм в соборе Самеба, шумное выселение должников и многое другое – это уже начавшиеся провокации в преддверии выборов.
"Явно, что той женщине, которая облила икону краской, хорошо заплатили, потому что в нашей стране такие вещи на голом энтузиазме не делаются. Это чревато серьезными последствиями", – сказал Мамрадзе.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Избирательные участки откроются как в Грузии, так и за рубежом в посольствах и консульствах страны.