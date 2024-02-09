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Китай готов укреплять отношения с Грузией – премьер КНР поздравил Кобахидзе

Китай готов укреплять отношения с Грузией – премьер КНР поздравил Кобахидзе

Власти Грузии будут предпринимать активные меры для углубления стратегического партнерства с Китаем, говорится в программе правительства 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T23:11+0400

2024-02-09T23:11+0400

2024-02-09T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Китай готов углублять сотрудничество между Китаем и Грузией, чтобы совместными усилиями способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей, говорится в послании премьер-министра Китая Ли Цяна своему грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром 9 февраля подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. "В настоящее время китайско-грузинское стратегическое партнерство набирает здоровую динамику, укрепляется взаимное политическое доверие, устойчиво развивается сотрудничество в рамках "Одного пояса, одного пути", а координация в международных отношениях становится более тесной. Я готов вместе с вами углублять сотрудничество между Китаем и Грузией, чтобы совместными усилиями способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей", – говорится в поздравительном послании. Грузия будет углублять стратегическое партнерство с Китаем – Кобахидзе >>Ираклий Кобахидзе во время представления своей программы заявил, что власти Грузии будут предпринимать активные меры для углубления стратегического партнерства с Китаем, так как данное сотрудничество может принести значительную политическую и экономическую пользу обеим странам.. Китай и Грузия 31 июля 2023 года опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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