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Оползни в Грузии: в Хашурском районе сошла масса земли
Оползни в Грузии: в Хашурском районе сошла масса земли
Для предотвращения развития тяжелых оползневых процессов на месте были мобилизованы бригады службы со всем необходимым оборудованием 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T17:15+0400
2024-02-11T17:15+0400
2024-02-11T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Масса земли и деревьев сошла со склона горы к оврагу в селе Ташискари Хашурского района, сообщили в пресс-службе Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии. Оползневые процессы и наводнение активизировались в Хашурском районе из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси в курортном поселке Сурами. Для предотвращения развития тяжелых оползневых процессов на месте были мобилизованы бригады службы со всем необходимым оборудованием. Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >>В село прибыли представители местных властей, Департамента геологии Национального агентства окружающей среды, Национального агентства лесного хозяйства и Агентства охраняемых территорий. На месте проводятся очистные работы с использованием всех соответствующих технических средств. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хашурский район
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грузия, происшествия, новости, хашурский район, национальное агентство окружающей среды, агентство охраняемых территорий, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, происшествия, новости, хашурский район, национальное агентство окружающей среды, агентство охраняемых территорий, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Оползни в Грузии: в Хашурском районе сошла масса земли
17:15 11.02.2024 (обновлено: 18:00 11.02.2024)
Для предотвращения развития тяжелых оползневых процессов на месте были мобилизованы бригады службы со всем необходимым оборудованием
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik.
Масса земли и деревьев сошла со склона горы к оврагу в селе Ташискари Хашурского района, сообщили в пресс-службе
Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии.
Оползневые процессы и наводнение активизировались в Хашурском районе из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси в курортном поселке Сурами.
Для предотвращения развития тяжелых оползневых процессов на месте были мобилизованы бригады службы со всем необходимым оборудованием.
В село прибыли представители местных властей, Департамента геологии Национального агентства окружающей среды, Национального агентства лесного хозяйства и Агентства охраняемых территорий.
На месте проводятся очистные работы с использованием всех соответствующих технических средств.
В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны.
Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.