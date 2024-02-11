https://sputnik-georgia.ru/20240211/opolzni-v-gruzii-v-khashurskom-rayone-soshla-massa-zemli-286249920.html

Оползни в Грузии: в Хашурском районе сошла масса земли

Оползни в Грузии: в Хашурском районе сошла масса земли

Для предотвращения развития тяжелых оползневых процессов на месте были мобилизованы бригады службы со всем необходимым оборудованием 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T17:15+0400

2024-02-11T17:15+0400

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грузия

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агентство охраняемых территорий

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Масса земли и деревьев сошла со склона горы к оврагу в селе Ташискари Хашурского района, сообщили в пресс-службе Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии. Оползневые процессы и наводнение активизировались в Хашурском районе из-за проливных дождей. Особенно пострадало поселение Зиндиси в курортном поселке Сурами. Для предотвращения развития тяжелых оползневых процессов на месте были мобилизованы бригады службы со всем необходимым оборудованием. Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >>В село прибыли представители местных властей, Департамента геологии Национального агентства окружающей среды, Национального агентства лесного хозяйства и Агентства охраняемых территорий. На месте проводятся очистные работы с использованием всех соответствующих технических средств. Смертоносный оползень на западе Грузии - причины и масштаб стихийного бедствия>>В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. Особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

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грузия, происшествия, новости, хашурский район, национальное агентство окружающей среды, агентство охраняемых территорий, служба по управлению чрезвычайными ситуациями