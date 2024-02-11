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Сборная Грузии по регби победила команду Нидерландов в рамках чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби победила команду Нидерландов в рамках чемпионата Европы
Свой следующий матч "Лелос" вновь проведут в Тбилиси – 17 февраля на стадионе "Авчала" со сборной Испании 11.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-11T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби во втором туре группового этапа чемпионата Европы по регби в Тбилиси без особого труда обыграла сборную Нидерландов с бонусным очком – 31:10. Это был первый матч, который сборная Грузии провела на своем поле под руководством нового тренера Ричарда Кокерилла. Домашний дебют английского специалиста оказался успешным. Голландцы активно начали игру и открыли счет удачным штрафным ударом – 3:0. Сборную Грузии по регби возглавит английский специалист >>На первых минутах игроки сборной Грузии выглядели немного нервно, но постепенно исправили игру с 20 минуты и успели выйти вперед двумя занесенными попытками. Сборная Грузии выиграла первую половину встречи со счетом 14:3. Второй тайм прошел при полном преимуществе борджгалоснеби и несколькими занесенными попытками, две из которых на счету Георгия Квеселадзе. На последней десятиминутке "оранжевые" устроили штурм и смогли сократить преимущество хозяев поля. На счету сборной Грузии две победы после двух туров. Свой следующий матч "Лелос" вновь проведут в Тбилиси – 17 февраля на стадионе "Авчала" сборная Грузии примет сборную Испании. Встреча начнется в 16:00 по тбилисскому времени. Сборная Грузии по регби сыграет в июле с Японией в тест-матче >>Чемпионат Европы 2024 пройдет по той же схеме, что и прошлом году. Восемь команд разделены на две группы. Две сильнейшие сборные каждого квартета выйдут в полуфинал и разыграют трофей. Состав группового этапа чемпионата Европы: Группа А: Грузия, Испания, Нидерланды, Германия; Группа В: Португалия, Румыния, Бельгия, Польша. Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, нидерланды, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, нидерланды, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Сборная Грузии по регби победила команду Нидерландов в рамках чемпионата Европы
09:41 11.02.2024 (обновлено: 10:03 11.02.2024)
Свой следующий матч "Лелос" вновь проведут в Тбилиси – 17 февраля на стадионе "Авчала" со сборной Испании
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби во втором туре группового этапа чемпионата Европы по регби в Тбилиси без особого труда обыграла сборную Нидерландов с бонусным очком – 31:10.
Это был первый матч, который сборная Грузии провела на своем поле под руководством нового тренера Ричарда Кокерилла. Домашний дебют английского специалиста оказался успешным.
Голландцы активно начали игру и открыли счет удачным штрафным ударом – 3:0.
На первых минутах игроки сборной Грузии выглядели немного нервно, но постепенно исправили игру с 20 минуты и успели выйти вперед двумя занесенными попытками. Сборная Грузии выиграла первую половину встречи со счетом 14:3.
Второй тайм прошел при полном преимуществе борджгалоснеби и несколькими занесенными попытками, две из которых на счету Георгия Квеселадзе. На последней десятиминутке "оранжевые" устроили штурм и смогли сократить преимущество хозяев поля.
На счету сборной Грузии две победы после двух туров. Свой следующий матч "Лелос" вновь проведут в Тбилиси – 17 февраля на стадионе "Авчала" сборная Грузии примет сборную Испании. Встреча начнется в 16:00 по тбилисскому времени.
Чемпионат Европы 2024 пройдет по той же схеме, что и прошлом году. Восемь команд разделены на две группы. Две сильнейшие сборные каждого квартета выйдут в полуфинал и разыграют трофей.
Состав группового этапа чемпионата Европы:
Группа А: Грузия, Испания, Нидерланды, Германия;
Группа В: Португалия, Румыния, Бельгия, Польша.
Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта.