https://sputnik-georgia.ru/20240212/lider-lelo-ugrozhaet-ivanishvili-repressiyami--vitse-premer-gruzii-286274284.html

Лидер "Лело" угрожает Иванишвили репрессиями – вице-премьер Грузии

Лидер "Лело" угрожает Иванишвили репрессиями – вице-премьер Грузии

Никто не допустит возвращения репрессий и насилия в Грузию, заявил вице-премьер 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T19:23+0400

2024-02-12T19:23+0400

2024-02-12T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Высказывания лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе в адрес основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили являются угрозой репрессий, и это похоже на то, что делала бывшая правящая партия "Единое национальное движение", заявил вице-премьер и министр обороны Ираклий Чиковани.Хазарадзе обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили в служении России. По словам оппозиционера, как только "Лело" придет к власти после парламентских выборов, Иванишвили "должен быть в России". При этом Хазарадзе добавил, что он не прокурор и выгнать Иванишвили не сможет. Представители "Грузинской мечты" называют крупнейшие оппозиционные партии и несколько мелких политических объединений "коллективным "Нацдвижением". То есть ставится знак равности между бывшей правящей партией "Единое национальное движение" и остальными. "Они сделают все, чтобы изгнать людей из государства, а с другой стороны, они будут противостоять всем тем людям, которые могут иметь иное мнение и не согласны с их мыслями", – сказал Чиковани. По его словам, никто не допустит возвращения репрессий и насилия в эту страну. По его словам, все этого говорит лишь о политической незрелости политиков и о том, что они не могут адекватно оценить, насколько тяжелые были времена до 2012 года. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Спасение Грузии от уничтожения и сохранение мира – премьер о 11-летии "Грузинской мечты">>Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. Глава парламента: "Лело для Грузии" – это партия с "синдромом чихуахуа">>По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, бидзина иванишвили, ираклий чиковани, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, россия, тбилиси