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Накоплен потенциал для рывка в экономике – успехи Российско-Грузинского делового совета

Накоплен потенциал для рывка в экономике – успехи Российско-Грузинского делового совета

Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ год назад 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Накоплен большой потенциал для серьезного экономического прорыва в отношениях Грузии и России за год работы Российско-Грузинского делового совета (РГДС), заявил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов Sputnik Грузия. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создать новые возможности для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией, объединив предпринимателей из соседних стран. В феврале 2024 года прошло шестое заседание Совета, на котором подытожили первый год работы. По информации Балашова, речь идет о росте экспорта муки, сахара, подсолнечного масла из России в Грузию, а также о наращивании экспорта мандаринов и мандаринового сока, голубики, молодого картофеля, чая, сухофруктов и орехов из Грузии в РФ. Россия занимает вторую строчку в списке основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил 2,4 миллиарда долларов, что составляет 11,2% от общего торгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3% по сравнению с 2022 годом. Успехи работы Шестое заседание Совета состоялось 6 февраля на Ильинке. Оно было посвящено подведению итогов года работы РГДС и обсуждению намеченных планов. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РФ, Минэкономразвития России, МИДа России, а также члены делового совета из российских регионов и Грузии. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года. По мнению Балашова, этому способствовало восстановление прямых рейсов и безвизового режима между странами. В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент осуществляется более 30 рейсов в неделю из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Минеральных Вод в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, в то время как начиналось все с четырех рейсов в неделю. Кроме того, важным достижением Совета Балашов считает и рост заинтересованности среднего бизнеса в инвестициях в Грузию. Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией>>"Главное наше достижение, что мы убедили людей, средний бизнес в том, что в Грузии хорошо вести бизнес, не надо опасаться даже отсутствия на данном этапе межправительственных соглашений. В этом вопросе Совет себя оправдал, и недоверие, которое было летом и осенью, оно сошло на нет", – отметил он. Новое исследование Говоря о прогрессе в российско-грузинских отношениях и их заметном потеплении, Балашов привел данные анализа мнения граждан России о Грузии Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Кроме того, Аналитический центр определил пять основных тем сотрудничества России и Грузии по мнению опрошенных: 60% опрошенных – туризм, 54% – торговля и экономика, 27% – нацбезопасность, 23% – культура и креативные индустрии, 13% – образование и наука. Также 48% опрошенных заявили, что включают товары из Грузии в повседневную жизнь, 31% покупали товары из Грузии. "Представление схожести ценностей и образа жизни. Грузия из стран СНГ находится на 4-м месте по этому показателю. 37% опрошенных считают, что у нас схожие ценности и образ жизни", – отметил Балашов. Будущие планы Очередное, седьмое заседание Совета планируется в мае текущего года на тему развития экономических связей между Россией и Грузией. В нем примут участие более 40 предпринимателей из обеих стран. Шагом вперед Балашов считает и появление грузинских мандаринов в торговой сети Х5.Этому предшествовала выставка грузинской сельхоз продукции, в том числе вина в офисе крупнейшей торговой сети X5 Group в Москве в декабре 2023 года. В ней приняли участие до 20 грузинских компаний. Цель мероприятия – популяризовать и упростить допуск грузинской продукции на рынок РФ. Кроме того, Совет намерен продолжить реализацию планов по Ингушетии. В частности, исследование древнего христианского храма Тхаба-Ерды в Джейрархском районе с привлечением историков и архитекторов для определения его происхождения. Есть вероятность того, что он был грузинским. Расширение возможностей единственного пункта пропуска на российско-грузинской границе "Казбеги – Верхний Ларс" также вляется важным вопросом, над которым усердно работают члены Совета. Данный маршрут становится все более востребованным, при этом с растущей нагрузкой он справляется не всегда – его заполняют грузоперевозчики и туристы, отчего образуются очереди, в холодное время года дорога нередко закрывается из-за непогоды, а иногда и из-за селевых потоков. А торговля – как между Грузией и Россией, так и между Россией и Арменией – постоянно растет. Другой путь для Грузии: планы развития транспортной взаимосвязанности с Россией>>Кроме того, приятной новостью для грузинских фермеров является интерес российских виноделов к грузинским сортам винограда. Также Национальное агентство финансовых исследований готовит анализ рынка вина, что, по мнению Балашова, является важным аспектом во взаимных отношениях двух стран. Вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина, на его долю приходится 65%. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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