https://sputnik-georgia.ru/20240212/priglasit-li-novyy-premer-abkhazov-i-osetin-v-tbilisi-286267328.html

Пригласит ли новый премьер абхазов и осетин в Тбилиси?

Пригласит ли новый премьер абхазов и осетин в Тбилиси?

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра национальной безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T15:43+0400

2024-02-12T15:43+0400

2024-02-12T15:43+0400

аналитика

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грузино-российские отношения

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При всем уважении, Гарибашвили даже при желании не смог бы противостоять клановости и непотизму. Это было мудрое решение – дать дорогу тем, кому это по силам. Ираклий Гарибашвили вырос от топ-менеджера бизнес-структуры до премьер-министра страны, но не надо забывать, что "Грузинская мечта" и спецслужбы США в 2012 году привели во власть балласт – кадры, которые достались Гарибашвили в нелегкое наследство. Это касается и аппарата администрации правительства, и самого кабинета министров... Ираклий Кобахидзе же не связан с ними обязательствами, более того, они игнорировали Кобахидзе в бытность последнего председателем Парламента Грузии и председателя правящей партии, уверен, он это учтёт. Кто на вылет? Новый премьер уже начал замену ключевых сотрудников правительственной администрации, о неэффективной работе которых я неоднократно говорил. Тут и халатность, и отсутствие коммуникаций с общественностью, предвзятость, некомпетентность PR и аналитических служб… Кадровые изменения в Минэкономики также указывают на серьезные просчеты в строительстве магистрали "Восток-Запад". Также сомневаюсь, что в скандальном провале в строительстве "Серединного пути" был виновен лишь первый замминистра Минэкономики, которого "ушли"... Кобахидзе обладает всеми необходимыми качествами и поддержкой в обществе, а также имеет вотум доверия Иванишвили, чтобы выдержать натиск, который, безусловно, будет на него оказан, в первую очередь со стороны своих же, то есть видных представителей "Грузинской мечты" в правительстве и парламенте. Как минимум, еще пять заявленных ранее министров не могут чувствовать себя комфортно и уйдут в отставку, но не сразу, а один за другим, потому что некоторые из них явно не соответствуют должности и приносят непоправимый вред, чем убивают рейтинг "Грузинской мечты" среди избирателей, среди населения, контакт с которым давно потеряли. И, конечно же, руководители всех пресс, пиар, коммуникационных, или как их там ещё называют, служб в министерствах и ведомствах, а также в парламенте стоят в "списке на вылет". Если отследить их корни, они прямо приведут к пропагандистам прежней власти, к оппозиционным телекомпаниям режима Саакашвили, к кадрам прежних премьеров и нынешних вредителей. Что будет с Саакашвили? Саакашвили, который в бытность президентом не подавал Зурабишвили руки, сегодня неприкрыто ей льстит. И все для того, чтобы та, пока еще оставаясь президентом, его помиловала... Уверен, его держат в клинике не по состоянию здоровья, а дабы избежать того, чтобы он провозгласил себя героем, политзаключенным, жертвой "прокремлевской" власти Грузии. Но если президент Грузии Саломе Зурабишвили все же его помилует, то против Саакашвили тут же задействуют новые обвинения, и он будет арестован на месте, не успев покинуть свою палату-люкс. А за что еще его можно посадить? В первую очередь – за провокацию в августе 2008 года. Не существует в законе такого наказания, которое заслужил Саакашвили. Ведь его поступки – это преступление против человечества и человечности… О диалоге грузин с осетинами и абхазами Не перестаю говорить: если грузины не смогут договориться друг с другом, они тем более не смогут договориться с абхазами и осетинами, которые внимательно наблюдают за происходящим в Тбилиси. Попробую ответить на вопрос, есть ли у Кобахидзе потенциал примирить грузин с абхазами и осетинами и объединить Грузию. Начну с того, что на протяжении всей многовековой истории грузин преследует лишь одна беда – междоусобица, рознь, конфронтация. Во времена сильных царей Грузии не было равных на поле брани, но как только на трон всходила слабая личность, князья разбегались по своим поместьям, запирались в своих крепостях и игнорировали государственные интересы. Пусть, мол, соседи сами о себе позаботятся, у меня еды-питья достаточно, да и злато на черный день припасено. Придет монгол, татар, хазар иль другой завоеватель – заплачу дань и спроважу обратно с миром, а проливать кровь дружинников, пока враг не подошел к крепостным вратам, отрывать крепостных от плуга мне не с руки! Так рассуждала малодушная грузинская знать, вот почему угоняли в рабство грузинских женщин и детей, вот так, поодиночке, истребляли грузин, когда они забывали, что брат силен братом, а не златом. Так вот, пока в Грузии будет существовать принцип административно-регионального территориального деления, ей "не грозит" возрождение, объединение и процветание. Мое предложения привязано к конкретному текущему моменту. Вижу необходимость пересмотреть принцип административно-регионального деления Грузии. Предложение, которым сейчас поделюсь, вызовет у многих удивление и протест, но я советую им унять эмоции и дочитать до конца. Это – моя инициатива, если хотите – разработка, но сама идея о необходимости пересмотра принципа административно-регионального территориального деления Грузии принадлежит не мне. А мое предложение – это идеальный вариант, сочетающий лучшее, что было в советское время, когда Грузия была единой, с современными реалиями, и уверен, что это время рано или поздно настанет. Чего только за эти годы мы ни перепробовали, лишь бы не "запачкаться" самим, и "Запад нам поможет – НАТО земли вернет", и Женевский формат, и Карасин-Абашидзе, и резолюции ООН – все попусту! Сейчас пошла новая мода – еврогрузины в Евросоюз собрались, позабыв про Сухуми и Цхинвали. Есть и те, кто считает, что рецепт восстановления территориальной целостности и суверенитета Грузии – в диалоге с Россией… Мы готовы пуститься во все тяжкие, лишь бы не признать, раз и навсегда, что спасение Грузии – дело рук самих грузин! Неужели трудно понять, что вместо набивших оскомину кривотолков и пересуд – кто первым начал войну и так далее – надо придумать что-нибудь новое, здоровое, креативное? Сколько можно возить чужаков на экскурсию к "линии оккупации" и ругать русских, оскорбляя тем самым абхазов и осетин, которые, получается, удовлетворены рабской долей – жить под игом России? Пора перекраивать картуДавно пора посмотреть на карту и понять, что в маленькой Грузии не должно быть регионов, краев, автономий, губернаторов и правительств в изгнании. Абхазия и Самачабло (Цхинвальский регион - Южная Осетия), Аджария, Гурия, Самегрело, Сванети, Картли, Рача, Кахети, Самцхе-Джавахети, Имерети – это лишь исторические топонимы, которые имеют отношение к истории, географии, этнографии, культуре, к прошлому, но не к современному государственному устройству и Конституции. Должна существовать только единая Грузия, где, к примеру, 54 района – по числу городов (а не 84 муниципалитетов, как сейчас). Каждым районом должен управлять выбранный мэр города – районного центра, невзирая на его этническую принадлежность. Абхазы, осетины и аджарцы должны работать в парламенте и правительстве Грузии в Тбилиси, должны избираться не только мэрами, но и президентами, премьер-министрами и министрами Грузии. Любые границы внутри страны ликвидируются, все равноправные граждане Грузии, в том числе абхазы и осетины, свободно живут, перемещаются, работают и учатся на всей территории Грузии, имеют удостоверение личности и паспорт единого стандарта и пользуются всеми льготами, субсидиями, страхованием и преимуществами безвизового режима с Евросоюзом и Россией. Вот почему, по моему глубокому убеждению, главная перспективная задача, точнее, миссия нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе – ликвидация территориального административно-регионального принципа деления Грузии и замена его на административно-районный, что ему как сильному конституционалисту будет нетрудно. Главные задачи парламентских выборовДо выборов несколько месяцев, и это будет провалом, если 170 тысяч граждан Грузии, находящиеся в России, не смогут и в этот раз проголосовать, если им опять не дадут осуществить свое конституционное право. В таком случае министр иностранных дел Грузии, если он честный человек, обязан уйти в отставку. Также считаю, что если тысячам граждан Грузии, получившим в разное время российское гражданство, одним указом не вернут грузинское гражданство, которое начали отнимать при премьере Гахария, то министр юстиции Грузии не имеет права оставаться на должности ни дня. Пора забить последний гвоздь в крышку гроба коллективного "Нацдвижения" Саакашвили, сокрушить на выборах радикальную оппозицию – предателей Родины, которые, находясь у кормила власти 10 лет, пролили кровь братьев (грузин, абхазов, осетин) и отторгли от Грузии 20% территории, чтобы остальные 80% выгодно продать своим западным хозяевам…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240205/khidirbegishvili-gruziya--most-a-ne-koridor-286109054.html

https://sputnik-georgia.ru/20240205/politolog-kak-gruziyu-i-rossiyu-khoteli-stravit-pri-pomoschi-teraktov-286118492.html

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2024

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузино-российские отношения, грузия