https://sputnik-georgia.ru/20240212/tak-da-ili-net-v-gruzii-vyyasnyayut-pozdravila-li-zurabishvili-alieva-s-pobedoy-na-vyborakh-286268861.html

Так да или нет? В Грузии выясняют, поздравила ли Зурабишвили Алиева с победой на выборах

Так да или нет? В Грузии выясняют, поздравила ли Зурабишвили Алиева с победой на выборах

Поздравительное письмо Саломе Зурабишвили не опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана среди писем других лидеров 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T15:41+0400

2024-02-12T15:41+0400

2024-02-12T15:49+0400

новости

грузия

политика

азербайджан

ильхам алиев

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286269215_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_eb627be99b2edc9f91d7270d0e3df439.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 февраля направила своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву официальное поздравительное письмо с победой на выборах, заявили в администрации главы государства в ответ на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта", утверждающих обратное. Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани и представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили не поздравила Алиева с победой на президентских выборах, отметив, что таким образом она наносит вред интересам страны. Письмо было направлено еще 9 февраля, а выборы президента Азербайджана состоялись 7 февраля. Между тем письма от Зарубишвили нет на официальном сайте Ильхама Алиева среди поздравлений первых лиц разных государств.Действующий глава Азербайджана побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) АР после обработки 100% бюллетеней. Согласно информации, явка избирателей на выборах составила 76,43%.Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах>>В свою очередь еще до того, как было обнародовано заявление администрации президента, председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе раскритиковал Зурабишвили за то, что она не поздравила Алиева, отметив, что она целенаправленно наносит вред Грузии.Он также напомнил главе государства про ее интервью французскому телеканалу LCI, в котором Зурабишвили заявила, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы. С критикой президента выступила и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани. По ее словам, Саломе Зурабишвили ведет себя политически недальновидно, когда решила не поздравлять Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане. По мнению вице-премьера, Зурабишвили продолжает выполнять задания от т. н. "хозяев", чтобы создать риски в Грузии и увеличить экономические угрозы. С победой на президентских выборах Ильхама Алиева еще на прошлой неделе поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и в ответ получил поздравления с назначением на пост главы правительства. Между первыми лицами Грузии и Азербайджана состоялся телефонный разговор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, азербайджан, ильхам алиев, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия