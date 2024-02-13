https://sputnik-georgia.ru/20240213/gruppy-geologov-prodolzhayut-izuchat-situatsiyu-v-zonakh-stikhii-na-zapade-gruzii-286300115.html

Группы геологов продолжают изучать ситуацию в зонах стихии на западе Грузии

Группы геологов продолжают изучать ситуацию в зонах стихии на западе Грузии

Около 300 семей были эвакуированы из-за схода оползней в разных регионах Грузии 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T23:42+0400

2024-02-13T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Три группы геологов остаются в зонах стихийного бедствия в регионах Имерети и Рача и продолжают изучать обстановку на местах, заявили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. В начале месяца на Грузию обрушилась целая волна стихийных бедствий: в результате схода оползней и лавины 6-7 февраля в Аджарии и Имерети погибли 11 человек. Премьер Грузии пообещал, что правительство примет все меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Две группы геологов находятся в Имерети, а одна – на территории Рача. В Имерети зафиксированы оползни, а в Рача – оползневые и селевые процессы. В последние дни интенсивный процесс таяния снега по всей стране сопровождался обильными садками в виде дождя. Это, в свою очередь, вызвало инициирование и активизацию различных природных процессов, оползней, селей, снежных лавин, наводнений и в без того напряженных по своей природе районах. В начале августа 2023 года оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови в регионе Рача, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли 32 человека.Сход оползней в Грузии повторится – эколог >>Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Спустя месяц 8 сентября 2023 года в регионе Гурия вследствие обильных осадков вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам.Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, имерети, рача, аджария, оползень