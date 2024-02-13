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Группы геологов продолжают изучать ситуацию в зонах стихии на западе Грузии
Группы геологов продолжают изучать ситуацию в зонах стихии на западе Грузии
Около 300 семей были эвакуированы из-за схода оползней в разных регионах Грузии 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Три группы геологов остаются в зонах стихийного бедствия в регионах Имерети и Рача и продолжают изучать обстановку на местах, заявили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. В начале месяца на Грузию обрушилась целая волна стихийных бедствий: в результате схода оползней и лавины 6-7 февраля в Аджарии и Имерети погибли 11 человек. Премьер Грузии пообещал, что правительство примет все меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Две группы геологов находятся в Имерети, а одна – на территории Рача. В Имерети зафиксированы оползни, а в Рача – оползневые и селевые процессы. В последние дни интенсивный процесс таяния снега по всей стране сопровождался обильными садками в виде дождя. Это, в свою очередь, вызвало инициирование и активизацию различных природных процессов, оползней, селей, снежных лавин, наводнений и в без того напряженных по своей природе районах. В начале августа 2023 года оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови в регионе Рача, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли 32 человека.Сход оползней в Грузии повторится – эколог >>Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Спустя месяц 8 сентября 2023 года в регионе Гурия вследствие обильных осадков вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам.Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, имерети, рача, аджария, оползень
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, имерети, рача, аджария, оползень
Группы геологов продолжают изучать ситуацию в зонах стихии на западе Грузии
23:42 13.02.2024 (обновлено: 01:00 14.02.2024)
Около 300 семей были эвакуированы из-за схода оползней в разных регионах Грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Три группы геологов остаются в зонах стихийного бедствия в регионах Имерети и Рача и продолжают изучать обстановку на местах, заявили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии.
В начале месяца на Грузию обрушилась целая волна стихийных бедствий: в результате схода оползней и лавины 6-7 февраля в Аджарии и Имерети погибли 11 человек. Премьер Грузии пообещал, что правительство примет все меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.
Две группы геологов находятся в Имерети, а одна – на территории Рача. В Имерети зафиксированы оползни, а в Рача – оползневые и селевые процессы.
"С 6 по 12 февраля группы геологов оценили 541 семью (в том числе в Аджарии), были приняты профилактические меры, около 300 семей были переведены в безопасное место. Специалисты агентства дали соответствующие рекомендации по дальнейшим мерам защиты и предотвращения стихийных бедствий", – говорится в сообщении.
В последние дни интенсивный процесс таяния снега по всей стране сопровождался обильными садками в виде дождя.
Это, в свою очередь, вызвало инициирование и активизацию различных природных процессов, оползней, селей, снежных лавин, наводнений и в без того напряженных по своей природе районах.
В начале августа 2023 года оползень сошел на знаменитый грузинский высокогорный курорт Шови в регионе Рача, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек. Погибли 32 человека.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
Спустя месяц 8 сентября 2023 года в регионе Гурия вследствие обильных осадков вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам.
Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.