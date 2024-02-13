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Сход оползней в Грузии повторится – эколог

Сход оползней в Грузии повторится – эколог

Для того, чтобы обезопасить людей от последствий стихийных бедствий, необходима скоординированная работа, считает эксперт 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T17:15+0400

2024-02-13T17:15+0400

2024-02-13T17:26+0400

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нино чхобадзе

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Стихийные бедствия, которые происходят в Грузии, связаны с глобальным изменением климата, и подобные процессы в стране еще ожидаются, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли", эколог Нино Чхобадзе. В Грузии участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. После событий в Шови прошло семь месяцев, однако пока страна должным образом не готова к подобным событиям, отметив, что для установления систем первичного реагирования необходимо время. При этом специалист отметила, что фактически невозможно спрогнозировать, в каком именно месте сойдет оползень, однако можно выделить зоны риска. Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах>>Чхобадзе считает, что необходима мобилизация, включенность очень многих ведомств, работа группы мониторинга, которая сможет увидеть и распознать начало каких-то реальных процессов. Также важно информировать и мобилизовать население, уверена она. Чхобадзе добавила, что на неустойчивых склонах нельзя вести строительные работы, компании должны забыть про слово "хочу" и понимать, что если специалисты говорят, что строить на определенной территории нельзя, то они должны следовать их указаниям.Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >> Еще один важный вопрос – защита покрова леса. В Грузии около 36% деградированного леса, который фактически больше не выполняет ту функцию леса, которая отвечает за регулирование воды. Много таких территорий находится именно рядом с населенными пунктами, где могут развиться оползни или паводки. Чхобадзе отметила, что сейчас непривычно высокая для зимы температура. В ближайшие дни ожидается, что температура воздуха опустится на 22 градусов, что вызовет истощение земли, эрозию, которые вызывают дополнительные риски. Чхобадзе отметила, что сейчас Грузия находится в чрезвычайном режиме, опасные зоны есть практически везде, именно поэтому важны заранее скоординированные, слаженные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шови, аджария, имерети, нино чхобадзе