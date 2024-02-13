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Сход оползней в Грузии повторится – эколог
Сход оползней в Грузии повторится – эколог
Для того, чтобы обезопасить людей от последствий стихийных бедствий, необходима скоординированная работа, считает эксперт 13.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Стихийные бедствия, которые происходят в Грузии, связаны с глобальным изменением климата, и подобные процессы в стране еще ожидаются, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли", эколог Нино Чхобадзе. В Грузии участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек. После событий в Шови прошло семь месяцев, однако пока страна должным образом не готова к подобным событиям, отметив, что для установления систем первичного реагирования необходимо время. При этом специалист отметила, что фактически невозможно спрогнозировать, в каком именно месте сойдет оползень, однако можно выделить зоны риска. Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах>>Чхобадзе считает, что необходима мобилизация, включенность очень многих ведомств, работа группы мониторинга, которая сможет увидеть и распознать начало каких-то реальных процессов. Также важно информировать и мобилизовать население, уверена она. Чхобадзе добавила, что на неустойчивых склонах нельзя вести строительные работы, компании должны забыть про слово "хочу" и понимать, что если специалисты говорят, что строить на определенной территории нельзя, то они должны следовать их указаниям.Спекуляции неприемлемы – министр осудил ряд заявлений о стихии на западе Грузии >> Еще один важный вопрос – защита покрова леса. В Грузии около 36% деградированного леса, который фактически больше не выполняет ту функцию леса, которая отвечает за регулирование воды. Много таких территорий находится именно рядом с населенными пунктами, где могут развиться оползни или паводки. Чхобадзе отметила, что сейчас непривычно высокая для зимы температура. В ближайшие дни ожидается, что температура воздуха опустится на 22 градусов, что вызовет истощение земли, эрозию, которые вызывают дополнительные риски. Чхобадзе отметила, что сейчас Грузия находится в чрезвычайном режиме, опасные зоны есть практически везде, именно поэтому важны заранее скоординированные, слаженные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шови, аджария, имерети, нино чхобадзе
грузия, новости, общество, шови, аджария, имерети, нино чхобадзе
Сход оползней в Грузии повторится – эколог
17:15 13.02.2024 (обновлено: 17:26 13.02.2024)
Для того, чтобы обезопасить людей от последствий стихийных бедствий, необходима скоординированная работа, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Стихийные бедствия, которые происходят в Грузии, связаны с глобальным изменением климата, и подобные процессы в стране еще ожидаются, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли", эколог Нино Чхобадзе.
В Грузии участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, спустя месяц по той же причине погибли три человека. А 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.
"То, что сейчас происходит в Грузии – это явление, которое связано с изменением глобального климата. Учащение таких явлений действительно является частью глобальных процессов", – заявила Чхобадзе в пресс-центре медиа-холдинга "Квира".
После событий в Шови прошло семь месяцев, однако пока страна должным образом не готова к подобным событиям, отметив, что для установления систем первичного реагирования необходимо время.
При этом специалист отметила, что фактически невозможно спрогнозировать, в каком именно месте сойдет оползень, однако можно выделить зоны риска.
Чхобадзе считает, что необходима мобилизация, включенность очень многих ведомств, работа группы мониторинга, которая сможет увидеть и распознать начало каких-то реальных процессов. Также важно информировать и мобилизовать население, уверена она.
"Если вы сегодня придете к жителям какого-нибудь села и скажете, что должны их выселить, никто свой дом не покинет. Компенсации должны быть адекватными. Нужно найти соответствующие земли. Мы должны суметь вывезти людей с опасных территорий", – подчеркнула Чхобадзе, добавив, что это единственная возможность избежать в будущем жертв.
Чхобадзе добавила, что на неустойчивых склонах нельзя вести строительные работы, компании должны забыть про слово "хочу" и понимать, что если специалисты говорят, что строить на определенной территории нельзя, то они должны следовать их указаниям.
Еще один важный вопрос – защита покрова леса. В Грузии около 36% деградированного леса, который фактически больше не выполняет ту функцию леса, которая отвечает за регулирование воды. Много таких территорий находится именно рядом с населенными пунктами, где могут развиться оползни или паводки.
"Четко нужно понимать, что строить в руслах нельзя", – отметила Чхобадзе.
Чхобадзе отметила, что сейчас непривычно высокая для зимы температура. В ближайшие дни ожидается, что температура воздуха опустится на 22 градусов, что вызовет истощение земли, эрозию, которые вызывают дополнительные риски.
"В целом эти события продолжатся. Мы знаем, что на фоне климатических изменений могут возникнуть неординарные метеорологические условия. В течение одного дня может выпасть такое количество осадков, которое должно было выпасть в течение всего сезона", – заявила Чхобадзе.
Чхобадзе отметила, что сейчас Грузия находится в чрезвычайном режиме, опасные зоны есть практически везде, именно поэтому важны заранее скоординированные, слаженные действия.