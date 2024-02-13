https://sputnik-georgia.ru/20240213/gruziya--bezopasnaya-strana-dlya-vsekh-deputat-prokommentiroval-dannye-issledovaniya-286297304.html
Грузия – безопасная страна для всех: депутат прокомментировал данные исследования
Грузия – безопасная страна для всех: депутат прокомментировал данные исследования
Тому, что Грузия является безопасной страной, во многом способствует эффективная профилактика преступности, которая была приоритетом реформы системы уголовного... 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузия – страна, где созданы все условия для безопасности наших граждан, а также граждан других стран, приезжающих в Грузию, о чем свидетельствуют международные рейтинги, заявил первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Александр Табатадзе. Так Табатадзе прокомментировал данные World of Statistics в соцсети X, основанные на исследовании организации Numbeo "Safety walking alone during night in Europe" (from more safe to less safe), согласно которым Грузия занимает четвертое место в рейтинге самых безопасных для туристов в ночное время стран. По его словам, МВД Грузии ежемесячно активно публикует статистику зарегистрированных преступлений. Также следует отметить, что скорость раскрытия преступлений беспрецедентно возросла. "Кроме того, тому факту, что Грузия является безопасной страной, во многом способствует и эффективная профилактика преступности, которая была приоритетом реформы системы уголовного права", – добавил Табатадзе. Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика >>Упомянутый рейтинг, согласно которому Грузия оценивается как одна из самых безопасных стран для туристов, основан на соответствующих исследованиях и анализе, и вызывает сожаление, что он до сих пор используется политическими оппонентами для политических спекуляций, сказал Табатадзе. Грузия имеет статус безопасной страны и опережает 25 стран-членов ЕС и все страны-кандидаты. Возглавляют список Хорватия, Словения и Исландия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, александр табатадзе, numbeo
грузия, новости, туризм, александр табатадзе, numbeo
Грузия – безопасная страна для всех: депутат прокомментировал данные исследования
Тому, что Грузия является безопасной страной, во многом способствует эффективная профилактика преступности, которая была приоритетом реформы системы уголовного права, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузия – страна, где созданы все условия для безопасности наших граждан, а также граждан других стран, приезжающих в Грузию, о чем свидетельствуют международные рейтинги, заявил первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Александр Табатадзе.
Так Табатадзе прокомментировал данные World of Statistics в соцсети X, основанные на исследовании организации Numbeo "Safety walking alone during night in Europe" (from more safe to less safe), согласно которым Грузия занимает четвертое место в рейтинге самых безопасных для туристов в ночное время стран.
"Грузия – страна, где созданы все условия для безопасности наших граждан, а также граждан других стран, приезжающих в Грузию, о чем свидетельствуют международные рейтинги. Все это определяется несколькими факторами. Стоит подчеркнуть открытость правоохранительной системы в борьбе с преступностью", – заявил Табатадзе.
По его словам, МВД Грузии ежемесячно активно публикует статистику зарегистрированных преступлений. Также следует отметить, что скорость раскрытия преступлений беспрецедентно возросла.
"Кроме того, тому факту, что Грузия является безопасной страной, во многом способствует и эффективная профилактика преступности, которая была приоритетом реформы системы уголовного права", – добавил Табатадзе.
Упомянутый рейтинг, согласно которому Грузия оценивается как одна из самых безопасных стран для туристов, основан на соответствующих исследованиях и анализе, и вызывает сожаление, что он до сих пор используется политическими оппонентами для политических спекуляций, сказал Табатадзе.
Грузия имеет статус безопасной страны и опережает 25 стран-членов ЕС и все страны-кандидаты. Возглавляют список Хорватия, Словения и Исландия.