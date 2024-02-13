https://sputnik-georgia.ru/20240213/novyy-skandal-s-prezidentom-gruzii-zurabishvili-obvinili-vo-lzhi-286293211.html

Скандал из-за Алиева в Грузии: президента Зурабишвили обвинили во лжи

Скандал из-за Алиева в Грузии: президента Зурабишвили обвинили во лжи

Поздравление Зурабишвили было загружено на сайт президента Азербайджана лишь накануне 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T16:52+0400

2024-02-13T16:52+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо с поздравлениями главе Азербайджана Ильхаму Алиеву только после начатой в СМИ кампании, указав неправильную дату, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани и представители правящей партии ранее заявили, что Зурабишвили не поздравила Алиева с победой на президентских выборах, отметив, что таким образом она наносит вред интересам страны. Спустя несколько часов в администрации президента Грузии заявили, что направили письмо еще 9 февраля. Но появилось оно на сайте президента Алиева лишь 12 февраля. По его словам, изначально в самой администрации президента Грузии заявили журналистам, что ожидают официальных данных ЦИК Азербайджана и потому пока не направили поздравления. "Затем администрация говорит, что уже поздравила, то есть это ложь. Это не подозрения, это ложь", – подчеркнул Мдинарадзе. В качестве доказательства Мдинарадзе привел и тот факт, что поздравление Зурабишвили было загружено на сайт президента Азербайджана лишь накануне. "Мы всегда вынуждаем таких людей работать для Грузии", – подчеркнул Мдинарадзе. Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах>>С победой на президентских выборах Ильхама Алиева еще на прошлой неделе поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и в ответ получил поздравления с назначением на пост главы правительства. Между первыми лицами Грузии и Азербайджана состоялся телефонный разговор. Выборы президента Азербайджана состоялись 7 февраля. По данным ЦИК Азербайджана, Алиев получил 92,12% голосов. Явка избирателей на выборах составила 76,43%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, ильхам алиев, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия