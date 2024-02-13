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Новый терминал аэропорта постоят в высокогорном регионе Грузии

Новый терминал аэропорта постоят в высокогорном регионе Грузии

Принять участие в конкурсе могут как грузинские, так и иностранные компании 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии объявило конкурс на проектирование нового терминала аэропорта Местиа имени царицы Тамар в высокогорной Сванетии. На приобретение полной проектной документации нового терминала конкурс объявлен через единую электронную систему государственных закупок. Объединение приглашает всех заинтересованных конкурсантов, имеющих последние 4 года опыта работы в сфере проектирования. Кроме того, у претендента должна быть как минимум одна архитектурная проектная документация общественного многофункционального здания площадью 2 000 м2. Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2023 году? >>Принять участие в конкурсе могут как грузинские, так и иностранные компании. Заинтересованные лица могут представить свои предложения в течение 45 дней. Согласно техническому заданию, примерная общая площадь терминала должна составлять 800-900 м2 и быть рассчитана на единовременное обслуживание 100 пассажиров. Также планируется благоустроить территорию вокруг терминала на площади около 5 тысяч м2, где должна расположиться парковка на 30 автомобилей. Проект должен быть подготовлен не позднее чем через пять месяцев после подписания договора, что включает и срок подачи экспертного заключения. Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси>>Аэропорт Местиа находится в высокогорном регионе Самегрело - Земо Сванети. Строительство аэропорта было завершено 24 декабря 2010 года. В зимний период аэропорт принимает одномоторные самолеты и небольшие пассажирские самолеты на 18 человек. В летний период аэропорт может вместить до 50 человек. Аэропорт Местиа попал в список 10 самых необычных аэропортов мира. Архитекторы сайта Novate добавили Аэропорт Местиа в список необычных аэропортов мира и назвали "Маленьким грузинским чудом". Регулярные рейсы в направлении Местиа и обратно выполняются из международных аэропортов Натахтари и Кутаиси. Полеты в Местиа выполняются по визуальным правилам и зависят от погоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, туризм, аэропорт, местия, самегрело-земо сванети, натахтари