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Премьер Великобритании поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии

Премьер Великобритании поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии

Британский политик пожелал Кобахидзе успехов на новой должности, 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T18:47+0400

2024-02-13T18:47+0400

2024-02-13T18:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства Грузии, отметив, что спустя более 30 лет после восстановления дипотношений между Грузией и Великобританией дружба между странами находится на самом высоком уровне.Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, а также предложенному им составу правительства и правительственной программе. По его словам, близость отношений двух стран отражена в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством, которое охватывает политические, торговые и культурные связи, безопасность, а также в ежегодном Уордропском стратегическом диалоге. "Приверженность Грузии свободе и демократическим ценностям является для нас постоянным источником вдохновения. Я рад, что наши правительства тесно сотрудничают в реализации реформ для реализации евроатлантических устремлений Грузии", – отметил Сунак. Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах>>Британский политик пожелал Кобахидзе успехов на новой должности, отметив, что рассчитывает на сотрудничество для дальнейшего укрепления нашего партнерства.Грузия установила дипломатические отношения с Великобританией 27 апреля 1992 года. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах политики, обороны, экономики, культуры и образования. "Уордропский диалог" был основан в 2014 году и назван в честь Оливера Уордропа, первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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