https://sputnik-georgia.ru/20240213/prezident-gruzii-stremitsya-stat-liderom-radikalov---deputat-286284321.html

Президент Грузии стремится стать лидером "радикалов" – депутат

Президент Грузии стремится стать лидером "радикалов" – депутат

По словам Давитулиани, оппозиция не сможет добиться на выборах желаемого результата 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T11:22+0400

2024-02-13T11:22+0400

2024-02-13T11:47+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

выборы

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283442855_0:64:3298:1920_1920x0_80_0_0_bc28b84b7a6fb1c6db2e95cec7e12bdd.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили стремится не к созданию оппозиционного объединения за евроинтеграцию, а к тому, чтобы стать руководителем штаба "радикальной оппозиции", целью которого будет не победа на парламентских выборах, а дискредитация выборов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. И второе, как отметил депутат, надо называть все своими именами. "Зурабишвили стремится не к созданию оппозиционного объединения за евроинтеграцию, а за то, чтобы руководить штабом "радикальной оппозиции". Она пытается создать предвыборный штаб оппозиционного единства в президентском институте, целью которого является не победа на выборах, а дискредитация выборов", - заявил Давитулиани. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> По словам Давитулиани, в оппозиции знают, что не смогут добиться на выборах желаемого результата."Они знают это и обманывают своих избирателей, когда им говорят, что власть меняется после выборов. Их единственная цель – дискредитировать выборы и сразу после завершения начать кричать, как будто выборы были сфальсифицированы", – заявил Давитулиани. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024