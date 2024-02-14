https://sputnik-georgia.ru/20240214/meriya-tbilisi-predlozhila-vladeltsam-azs-u-laguny-vere-alternatvinye-uchastki-286317082.html

Куда переедут АЗС с территории около "Лагуна Вере" в Тбилиси?

Куда переедут АЗС с территории около "Лагуна Вере" в Тбилиси?

Для того, чтобы расширить проезжую часть близ "Лагуна Вере", необходим демонтаж АЗС и автомастерских 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T18:38+0400

2024-02-14T18:38+0400

2024-02-14T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Взамен АЗС, подлежащих демонтажу, около бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси нефтяным компаниям Lukoil, Wissol и Gulf предложили места возле озера Лиси и у Глданского моста, сообщил глава агентства по управлению имуществом столичной мэрии Ираклий Таварткеладзе медиа-платформе BM.ge. Мэрия Тбилиси приступила к реализации нового проекта по обустройству дополнительной полосы автодвижения от площади Героев к набережной на одном из самых загруженных транспортных узлов города. Для реализации проекта необходимо снести три АЗС и несколько автомастерских недалеко от бассейна "Лагуна Вере". В последних двух случаях на новых участках построят заправочные станции, а в случае с Wissol – небольшие дома в окрестностях озера Лиси. По его словам, замена участков осуществлена согласно их стоимости. В случае с земельным участком у озера Лиси, площадь которого составляет один гектар, цена выше, поэтому компания покроет разницу. Мэрия Тбилиси разгрузит самый загруженный транспортный узел столицы – площадь Героев>>Переговоры ведутся также с владельцами автомастерских (вулканизаций) недалеко от "Лагуны Вере". По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, общая стоимость земельных участков, вместо которых владельцам будут предоставлены новые, составляет 7 миллионов лари. Небоскребы в центре Тбилиси все же появятся - изменен статус территории у "Лагуна Вере">>Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий хмаладзе, лагуна вере, тбилиси