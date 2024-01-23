https://sputnik-georgia.ru/20240123/stroitelstvo-neboskrebov-u-laguny-vere--sakrebulo-tbilisi-reshilo-tekhnicheskie-voprosy-285852236.html

Строительство небоскребов в центре Тбилиси - изменен статус территории у "Лагуна Вере"

Строительство небоскребов в центре Тбилиси - изменен статус территории у "Лагуна Вере"

Территория шелкоткацкой фабрики была разделена на соответствующие зоны, учтенные в плане застройки 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Тбилиси изменило статус территории рядом с известным в столице бассейном "Лагуна Вере" в соответствии с планом застройки. Сам план застройки многофункционального комплекса, состоящего из двух небоскребов, на месте здания бывшей шелкоткацкой фабрики был утвержден в декабре прошлого года. Проект застройки: за и против Сакребуло Тбилиси 25 августа 2023 года, несмотря на протест части оппозиции и экологов, проголосовало за выдачу разрешений на строительство сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори. У оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых – вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса. В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса. Строительство небоскребов у "Лагуны Вере" – сакребуло Тбилиси утвердило проект застройки >>Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густонаселенными районами Тбилиси – Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города. Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты. Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси. Скандал со строительством небоскребов в Тбилиси – власти ответили критикой на критику>>Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озеленена в соответствии с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев. Что будет с бассейном Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент", которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кахидзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, лагуна вере, сакребуло тбилиси