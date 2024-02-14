https://sputnik-georgia.ru/20240214/prezident-gruzii-ispolzuet-mezhdunarodnuyu-tribunu-dlya-udovletvoreniya-svoego-ego--deputat-286313521.html

Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат

Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат

Президент не упустит возможность высказать негатив о властях страны, отметил депутат 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T16:36+0400

2024-02-14T16:36+0400

2024-02-14T16:36+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кадагишвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет использовать трибуну Мюнхенской конференции по безопасности для удовлетворения своего эго и озвучивания негатива о нынешних властях страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Главный посыл Зурабишвили, по словам депутата, будет заключаться в том, что в Грузии есть политические силы, которые готовы подписать любой сценарий внутри страны, лишь бы не было нынешней власти. "Почему уезжает Зурабишвили? Там фон будет подготовлен, чтобы продолжать озвучивать послания против Грузии. Какой бы показатель вы ни перечислили, Грузия добилась значительного прогресса во всех отношениях, но внутри страны есть силы, которые теряют свои шансы прийти к власти, а их лоббисты за рубежом не упускают ни единого шанса, чтобы активизировать радикальные внутриполитические силы, дать им пищу", – подчеркнул Кадагишвили. Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен>>Лидеры "Грузинская мечта" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. "Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кадагишвили, единое национальное движение