https://sputnik-georgia.ru/20240215/gryaz-zamaskirovannaya-pod-lobbizmom--kaladze-o-doklade-myunkhenskoy-konferentsii-286330902.html

Грязь, замаскированная под лоббизмом – Каладзе о докладе Мюнхенской конференции

Грязь, замаскированная под лоббизмом – Каладзе о докладе Мюнхенской конференции

В документа FARA было зафиксировано много таких фактов, что они принимают решения, получая деньги, заявил генсек правящей партии 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T15:29+0400

2024-02-15T15:29+0400

2024-02-15T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Один из докладов Мюнхенской конференции по безопасности, где основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили упоминается как "пророссийский олигарх", – это большая грязь, которая маскируется под демократию и лоббизм, заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. В докладе Мюнхенской конференции по безопасности за 2024 год говорится, что почетный председатель партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, "пророссийский олигарх", который несет ответственность за отступление Грузии от демократии в последнее время и отдаление страны от ЕС "вопреки желанию большинства грузинского общества". "Мы видели, как они делают такие заявления – они берут за это деньги и маскируются под лоббизмом", – подчеркнул Каладзе. "Вы же видели, что в документа FARA было зафиксировано много таких фактов, что они принимают решения, получая деньги. Я же не выдумываю это. Я говорю о конкретных фактах", – заявил Каладзе. Информация о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии периодически становится известной общественности благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Доклад Мюнхенской конференции далек от реальности – вице-спикер парламента Грузии >>По словам Каладзе, со стороны правящей силы неоднократно были сделаны заявления о том, что в последние годы власти Грузии подвергались сильному давлению. "Они позволили себе все, всякую грязь, которую человек может придумать. Но мы будем защищать нашу страну, даже несмотря на то, что были нападки из-за неоткрытия второго фронта и неприсоединения к санкциям... Нас прямо обязывали и поручали сделать себе и нашей стране харакири – это было реальностью. Но мы проявили принципиальность, стояли так, как нужно будущему этой страны, и у нас будет такая позиция в будущем", – отметил он. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Какую цель преследуют крупные неправительственные организации в Грузии – мнение Кобахидзе >>Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, украина, мюнхенская конференция по безопасности