https://sputnik-georgia.ru/20240215/pochemu-oppozitsiya-v-gruzii-ne-mozhet-obedinitsya-pered-vyborami---otvet-zhenschin-politikov-286325166.html

Почему оппозиция в Грузии не может объединиться перед выборами – ответ женщин-политиков

Почему оппозиция в Грузии не может объединиться перед выборами – ответ женщин-политиков

В Грузии в 2024 году пройдут парламентские выборы, все чаще оппозиционные политики говорят о необходимости создания коалиций 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T11:42+0400

2024-02-15T11:42+0400

2024-02-15T12:08+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

хатия деканоидзе

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251003691_0:14:1363:781_1920x0_80_0_0_768062e3f8673958582067f173ce5670.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Эго мешает оппозиционерам в Грузии создать коалицию в преддверии парламентских выборов, а коалиционное правительство является единственной возможностью сменить однопартийное правление в Грузии, считают женщины-политики. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. По ее словам, возникают вопросы, как будет сформирована коалиция и как будут согласованы основные национальные вопросы. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Президент Грузии стремится стать лидером "радикалов" – депутат>>По ее словам, необходимо заверить граждан в том, что коалиционное правительство будет служить их интересам и благополучию. При этом политик напомнила о том, что правительство было коалиционным после "революции роз", а также после смены власти Михаила Саакашвили. "Грузинская мечта" пришла к власти в 2012 году в коалиции с несколькими другими оппозиционными партиями. Политики меняют позиции, не могут договориться между собой, но проблема решаема – нужны уступки, заявила в свою очередь другой оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе. При этом, Деканоидзе уверена, что выход из сложившейся ситуации – появление большего количества женщин в грузинской политике. На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. В правящей партии "Грузинская мечта" назвали инициативу президента попыткой возглавить политическое движение против власти, целью которого будет не победа на парламентских выборах, а дискредитация выборов. Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия