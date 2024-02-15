https://sputnik-georgia.ru/20240215/pochemu-oppozitsiya-v-gruzii-ne-mozhet-obedinitsya-pered-vyborami---otvet-zhenschin-politikov-286325166.html
Почему оппозиция в Грузии не может объединиться перед выборами – ответ женщин-политиков
Почему оппозиция в Грузии не может объединиться перед выборами – ответ женщин-политиков
В Грузии в 2024 году пройдут парламентские выборы, все чаще оппозиционные политики говорят о необходимости создания коалиций 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T11:42+0400
2024-02-15T11:42+0400
2024-02-15T12:08+0400
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саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Эго мешает оппозиционерам в Грузии создать коалицию в преддверии парламентских выборов, а коалиционное правительство является единственной возможностью сменить однопартийное правление в Грузии, считают женщины-политики. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. По ее словам, возникают вопросы, как будет сформирована коалиция и как будут согласованы основные национальные вопросы. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Президент Грузии стремится стать лидером "радикалов" – депутат>>По ее словам, необходимо заверить граждан в том, что коалиционное правительство будет служить их интересам и благополучию. При этом политик напомнила о том, что правительство было коалиционным после "революции роз", а также после смены власти Михаила Саакашвили. "Грузинская мечта" пришла к власти в 2012 году в коалиции с несколькими другими оппозиционными партиями. Политики меняют позиции, не могут договориться между собой, но проблема решаема – нужны уступки, заявила в свою очередь другой оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе. При этом, Деканоидзе уверена, что выход из сложившейся ситуации – появление большего количества женщин в грузинской политике. На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. В правящей партии "Грузинская мечта" назвали инициативу президента попыткой возглавить политическое движение против власти, целью которого будет не победа на парламентских выборах, а дискредитация выборов. Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии>> В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия
Почему оппозиция в Грузии не может объединиться перед выборами – ответ женщин-политиков
11:42 15.02.2024 (обновлено: 12:08 15.02.2024)
В Грузии в 2024 году пройдут парламентские выборы, все чаще оппозиционные политики говорят о необходимости создания коалиций
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Эго мешает оппозиционерам в Грузии создать коалицию в преддверии парламентских выборов, а коалиционное правительство является единственной возможностью сменить однопартийное правление в Грузии, считают женщины-политики.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.
"Коалиционное правительство – единственный выход, чтобы покончить с однопартийным правлением в этой стране и сменить политическую власть... Эго политических лидеров не низкое, и это вызов", – заявила независимый депутат парламента Теона Акубардия.
По ее словам, возникают вопросы, как будет сформирована коалиция и как будут согласованы основные национальные вопросы.
"Если не будет предварительного соглашения о принципах, будь то судебная реформа или девять шагов, населению будет трудно представить, какое правительство должно прийти на смену нынешнему", – заявила Акубардия.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
По ее словам, необходимо заверить граждан в том, что коалиционное правительство будет служить их интересам и благополучию.
При этом политик напомнила о том, что правительство было коалиционным после "революции роз", а также после смены власти Михаила Саакашвили.
"Грузинская мечта" пришла к власти в 2012 году в коалиции с несколькими другими оппозиционными партиями.
"В истории существуют возможности, и для этого нужны сильные лидеры, которые будут находить компромиссы. Тот факт, что существует кризис лидеров, не новый не только в Грузии, во всем мире, в США, кризис лидерства. Несмотря на это, необходимо брать на себя ответственность и делиться, чтобы страна двигалась вперед", – отметила Акубардия.
Политики меняют позиции, не могут договориться между собой, но проблема решаема – нужны уступки, заявила в свою очередь другой оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.
"Политика в Грузии поляризированная. Бывают моменты, когда в один день у них одна позиция, на следующий день – другая. Политики часто не согласны друг с другом, но я думаю, что это удобно. Когда население возлагает на тебя ответственность, другого выхода нет. Возможно, что будут договоренности, за этим последуют споры, в этом суть коалиций. Кто-то должен что-то уступить", – заявила Деканоидзе.
При этом, Деканоидзе уверена, что выход из сложившейся ситуации – появление большего количества женщин в грузинской политике.
"Я говорю с полной серьезностью, одним из самых важных факторов будет то, чтобы в политике было как можно больше женщин, так как у женщин больше навыков коммуникации, желания уступить, и часто они по-другому смотрят на политику, более неконфронтационно", – отметила Деканоидзе.
На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ.
В правящей партии "Грузинская мечта" назвали инициативу президента попыткой возглавить политическое движение против власти, целью которого будет не победа на парламентских выборах, а дискредитация выборов.
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.