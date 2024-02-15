https://sputnik-georgia.ru/20240215/prezident-gruzii-proinstruktirovana-byt-polnostyu-destruktivnoy--glava-minoborony-286327061.html

Президент Грузии проинструктирована быть полностью деструктивной – глава Минобороны

Президент Грузии проинструктирована быть полностью деструктивной – глава Минобороны

По словам главы оборонного ведомства, у Зурабишвили нет электоральной поддержки 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T14:52+0400

2024-02-15T14:52+0400

2024-02-15T14:52+0400

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ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила инструкции быть полностью деструктивной по отношению ко всем процессам, которые должны произойти в Грузии в течение 2024 года, когда в стране должны состояться парламентские выборы, заявил министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. По словам главы оборонного ведомства, у Зурабишвили нет электоральной поддержки. "У нее нет своих индивидуальных электоральных ресурсов, но даже на той формальной позиции, которую она занимает, у нее есть возможность дискредитировать процессы", – подчеркнул Чиковани. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Президент считает Грузию задним двором своей резиденции – глава парламента>>По словам министра, мишенью для Зурабишвили, как и для оппозиции и неправительственных организаций, связанных с "Нацдвижением", является избирательный процесс и избирательная администрация. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий чиковани, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия