https://sputnik-georgia.ru/20240215/prezident-schitaet-gruziyu-zadnim-dvorom-svoey-rezidentsii--glava-parlamenta-286326772.html
Президент считает Грузию задним двором своей резиденции – глава парламента
Президент считает Грузию задним двором своей резиденции – глава парламента
Президент Грузии вновь стала объектом критики после того, кака заявила, что намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T12:52+0400
2024-02-15T12:52+0400
2024-02-15T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президента Грузии Саломе Зурабишвили не интересует Конституция и грузинский народ, она считает страну задним двором своей резиденции, где может себя вести как захочет, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то по словам главы грузинского законодательного органа, Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили. Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат>>Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день на тот момент лидер "Грузинской мечты", а ныне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, илья дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, илья дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси
Президент считает Грузию задним двором своей резиденции – глава парламента
Президент Грузии вновь стала объектом критики после того, кака заявила, что намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президента Грузии Саломе Зурабишвили не интересует Конституция и грузинский народ, она считает страну задним двором своей резиденции, где может себя вести как захочет, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции.
"Что касается Саломе Зурабишвили, то в Мюнхене она представляет только себя. Она не представляет там Грузию. Это ее присутствие там, как частного лица, еще раз показывает, что ее не интересует Конституция Грузии, грузинский народ. Она считает Грузию задним двором своей резиденции, где может себя вести как захочет", - заявил Папуашвили.
Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то по словам главы грузинского законодательного органа, Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили.
Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день на тот момент лидер "Грузинской мечты", а ныне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".