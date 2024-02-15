https://sputnik-georgia.ru/20240215/prezident-schitaet-gruziyu-zadnim-dvorom-svoey-rezidentsii--glava-parlamenta-286326772.html

Президент считает Грузию задним двором своей резиденции – глава парламента

Президент считает Грузию задним двором своей резиденции – глава парламента

Президент Грузии вновь стала объектом критики после того, кака заявила, что намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T12:52+0400

2024-02-15T12:52+0400

2024-02-15T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президента Грузии Саломе Зурабишвили не интересует Конституция и грузинский народ, она считает страну задним двором своей резиденции, где может себя вести как захочет, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, то по словам главы грузинского законодательного органа, Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили. Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат>>Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день на тот момент лидер "Грузинской мечты", а ныне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, илья дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси