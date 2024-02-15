https://sputnik-georgia.ru/20240215/prezident-gruzii-sovershila-izmenu--garibashvili-286335515.html

Президент Грузии совершила измену – Гарибашвили

Президент Грузии совершила измену – Гарибашвили

Зурабишвили не служит интересам Грузии, убежден Гарибашвили 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T18:51+0400

2024-02-15T18:51+0400

2024-02-15T18:51+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила измену, поехав на конференцию по безопасности в Мюнхен без одобрения правительства, и такое поведение является позором для президента, которого привел к власти основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, заявил председатель "Грузинской мечты – демократической Грузии " Ираклий Гарибашвили на брифинге. По информации администрации президента Грузии, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Между тем в администрации правительства сообщили, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции. Грузия будет представлена на высоком уровне в качестве министра иностранных дел Илии Дарчиашвили. По его словам, во время предвыборной кампании в 2018 году рейтинг Зурабишвили составлял 1%, а к власти ее привели "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили. После этого она предала интересы и команды, и государства. "Другой оценки Саломе Зурабишвили у меня не будет", – заявил Гарибашвили. По его словам, Зурабишвили ничего не сделала для того, чтобы страна получила статус кандидата ЕС в декабре 2023 года. Ее целью было каким-то образом отобрать это большое достижение – тот статус, который правящая партия принесла людям и вместе с людьми. "Но и здесь она потерпела фиаско. Она сам выбрала этот путь. Она сам предпочла встать рядом с радикальной, экстремистской позицией, и, конечно, ее участь будет соответствующей. Она отпразднует вместе с оппозицией великое поражение", – заявил Гарибашвили. Президент Грузии использует международную трибуну для удовлетворения своего эго – депутат>>Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение