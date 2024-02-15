https://sputnik-georgia.ru/20240215/saudovskaya-araviya-imeet-vozmozhnost-bolshe-investirovat-v-gruziyu--glava-agentstva-286333266.html

Саудовская Аравия имеет возможность больше инвестировать в Грузию – глава Агентства

Саудовская Аравия имеет возможность больше инвестировать в Грузию – глава Агентства

Арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в сферы недвижимости, индустрию гостеприимства, транспорта и энергетики, заявил глава Агентства 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T16:38+0400

2024-02-15T16:38+0400

2024-02-15T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Объем инвестиций, которые Саудовская Аравия осуществила в Грузию в последние годы, ниже потенциала, который у нее есть, заявил директор Агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели на проходящем в Тбилиси Бизнес-форуме Грузия - Саудовская Аравия. В столице Грузии проходит Бизнес-форум Грузия - Саудовская Аравия, который открыли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. В мероприятии принимают участие около 300 делегатов, в том числе представители правительства и парламента Грузии, правительственная и бизнес-делегация Саудовской Аравии, представители деловых кругов Грузии. Как сообщил глава Агентства, на форум прибыли представители более 100 компаний и предприятий из Саудовской Аравии, которых ознакомили с инвестиционными возможностями Грузии. "Мы уверены, что эти меры, которые мы реализуем, и визит министра инвестиций со столь большой делегацией заложат основу для развития отношений между Грузией и Саудовской Аравией. Мы видим растущий интерес к Грузии. Это не первый случай прибытия инвесторов из стран Персидского залива", – сказал Хидурели. По словам Хидурели, арабские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в сферы недвижимости, индустрию гостеприимства, транспорта и энергетики. Соглашение о свободной торговле – главная тема форума Грузия-Саудовская Аравия >>По официальной информации, на форуме представители двух стран обменяются меморандумами о взаимном сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики и культурных связей. По завершении мероприятия состоится интерактивная сессия между грузинскими и арабскими бизнесменами, на которой они получат возможность установить деловые связи и встретиться с потенциальными деловыми партнерами. Инвестиции в Грузию В январе-сентябре объем прямых иностранных инвестиций сократился на 33,8% по сравнению с данными за девять месяцев 2022 года, и составил 1,4 миллиарда доллара. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиард долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, саудовская аравия, леван давиташвили, инвестиции, производи в грузии