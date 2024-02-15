https://sputnik-georgia.ru/20240215/soglashenie-o-svobodnoy-torgovle--glavnaya-tema-foruma-gruziya-saudovskaya-araviya-286328873.html

Соглашение о свободной торговле – главная тема форума Грузия-Саудовская Аравия

Соглашение о свободной торговле – главная тема форума Грузия-Саудовская Аравия

В Тбилиси прибыли представители правительственной и бизнес-делегаций Саудовской Аравии 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T13:55+0400

2024-02-15T13:55+0400

2024-02-15T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Вопрос возобновления переговоров по Соглашению о свободной торговле между Грузией и Саудовской Аравией станет одной из главных тем обсуждения на Бизнес-форуме в Тбилиси, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В Тбилиси стартовал бизнес-форум, который вместе с Давиташвили открыл министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. В мероприятии участвуют около 300 делегатов, в том числе представители правительства и парламента Грузии, деловых кругов, а также правительственная и бизнес-делегации Саудовской Аравии. Как сообщил Давиташвили, Грузия и Саудовская Аравия начали переговоры о Свободной торговле в 2019 году, но они были прерваны из-за пандемии COVID-19. Грузия в 2024 году начнет переговоры по свободной торговле с Южной Кореей>>По его словам, существует Совет стран Персидского залива, и, как правило, соглашение о свободной торговле обсуждается в рамках этого Совета, а не индивидуально, с отдельными странами. На сегодняшний день у Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. В 2024 году начнутся переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с Южной Кореей и консультации по началу переговоров с Израилем.Качественные инвестиции Кроме того, как заявил первый вице-премьер Грузии, цель правительства – привлечение качественных иностранных инвестиций, которые очень важны для экономического роста страны. По словам Давиташвили, в прошлом году состоялся успешный визит грузинской делегации в Персидский залив. В ходе проведенных на высоком уровне встреч было решено установить формальные отношения, платформы для поощрения экономических отношений между странами. Первый вице-премьер выразил надежду, что будут приняты конкретные решения по инвестициям. По официальной информации, на форуме представители двух стран обменяются меморандумами о взаимном сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики и культурных связей. ЕС положительно оценил реформы Грузии в рамках соглашения о свободной торговле >> По завершении мероприятия состоится интерактивная сессия между грузинскими и арабскими бизнесменами, на которой они получат возможность установить деловые связи и встретиться с потенциальными деловыми партнерами. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, саудовская аравия, тбилиси, персидский залив, леван давиташвили