https://sputnik-georgia.ru/20240215/sem-let-v-zaklyuchenii-protoierey-mamaladze-nameren-dokazat-svoyu-nevinovnost--286324559.html
Семь лет в заключении: протоиерей Мамаладзе намерен доказать свою невиновность
Семь лет в заключении: протоиерей Мамаладзе намерен доказать свою невиновность
Священнослужитель вышел на свободу после семи лет заключения 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T11:11+0400
2024-02-15T11:11+0400
2024-02-15T11:31+0400
грузия
новости
тбилиси
германия
кобулети
георгий мамаладзе
шорена тетруашвили
саломе зурабишвили
еспч
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655390_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f2bd1c46968f803194564773d7430553.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный в Грузии на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили, назвал свое задержание несправедливостью. Мамаладзе досрочно освободили 14 февраля. Он был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид, а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил Мамаладзе к 9 годам. Мамаладзе из тюрьмы перевели на реаномобиле в его дом в Кобулети (Аджария). По словам брата освобожденного протоиерея Торнике Мамаладзе, они постараются ответить на все вопросы, которые есть у общества, чтобы его брат смог доказать свою невиновность. Комментарий по поводу освобождения Мамаладзе сделал и его адвокат Георгий Панцулая. "Он удовлетворял все правовые механизмы для того, чтобы быть освобожденным, исходя из наказания, которое он отбыл, а также исходя из состояния его здоровья", – заявил Мамаладзе.Скандально известный протоиерей Георгий Мамаладзе вышел из тюрьмы – СМИ>>В 2021 году семья протоиерея требовала отсрочки наказания по состоянию здоровья, но суд решил, что состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему отбывать наказание. В 2019 году Священный синод заявил, что выступит с ходатайством о помиловании Мамаладзе, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 января 2020 года сказала, что не сделает этого. Причиной отказа она назвала несоответствие характера преступления новым критериям помилования и желание "сохранить спокойствие в обществе". Зурабишвили добавила, что "посягательство на авторитет и жизнь Патриарха" означает посягательство на Грузию. Во время нахождения за решеткой у протоиерея был зафиксирован инсульт и гипертонический криз. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор. Между тем в ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Мамаладзе. ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности. История с цианидом - ЕСПЧ вынес решение по делу священнослужителя в Грузии>>Европейский суд по правам человека установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент Мамаладзе о частичном закрытии слушаний. Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора, убедили общество в том, что Мамаладзе виновен. При этом ЕСПЧ отклонил ту часть иска Мамаладзе, которая касалась нарушения его права на свободный суд в части доказательств по делу. Мамаладзе настаивал на том, что цианид ему подбросили. Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем. В заключении он должен был находиться до 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
германия
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655390_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_026abfd65d72b7af46b528bab8ecb7d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, германия, кобулети, георгий мамаладзе, шорена тетруашвили, саломе зурабишвили , еспч, тбилисский городской суд
грузия, новости, тбилиси, германия, кобулети, георгий мамаладзе, шорена тетруашвили, саломе зурабишвили , еспч, тбилисский городской суд
Семь лет в заключении: протоиерей Мамаладзе намерен доказать свою невиновность
11:11 15.02.2024 (обновлено: 11:31 15.02.2024)
Священнослужитель вышел на свободу после семи лет заключения
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный в Грузии на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили, назвал свое задержание несправедливостью.
Мамаладзе досрочно освободили 14 февраля. Он был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид, а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил Мамаладзе к 9 годам.
"Мой главный план – исправить состояние здоровья, затем уже все будет. Мое задержание – это несправедливость", – заявил журналистам Мамаладзе после освобождения.
Мамаладзе из тюрьмы перевели на реаномобиле в его дом в Кобулети (Аджария).
По словам брата освобожденного протоиерея Торнике Мамаладзе, они постараются ответить на все вопросы, которые есть у общества, чтобы его брат смог доказать свою невиновность.
Комментарий по поводу освобождения Мамаладзе сделал и его адвокат Георгий Панцулая.
"Он удовлетворял все правовые механизмы для того, чтобы быть освобожденным, исходя из наказания, которое он отбыл, а также исходя из состояния его здоровья", – заявил Мамаладзе.
В 2021 году семья протоиерея требовала отсрочки наказания по состоянию здоровья, но суд решил, что состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему отбывать наказание.
В 2019 году Священный синод заявил, что выступит с ходатайством о помиловании Мамаладзе, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 января 2020 года сказала, что не сделает этого.
Причиной отказа она назвала несоответствие характера преступления новым критериям помилования и желание "сохранить спокойствие в обществе". Зурабишвили добавила, что "посягательство на авторитет и жизнь Патриарха" означает посягательство на Грузию.
Во время нахождения за решеткой у протоиерея был зафиксирован инсульт и гипертонический криз.
В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор.
Между тем в ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Мамаладзе. ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности.
Европейский суд по правам человека установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент Мамаладзе о частичном закрытии слушаний.
Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора, убедили общество в том, что Мамаладзе виновен.
При этом ЕСПЧ отклонил ту часть иска Мамаладзе, которая касалась нарушения его права на свободный суд в части доказательств по делу. Мамаладзе настаивал на том, что цианид ему подбросили.
Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем.
В заключении он должен был находиться до 2026 года.