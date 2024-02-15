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Семь лет в заключении: протоиерей Мамаладзе намерен доказать свою невиновность

Семь лет в заключении: протоиерей Мамаладзе намерен доказать свою невиновность

Священнослужитель вышел на свободу после семи лет заключения 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный в Грузии на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили, назвал свое задержание несправедливостью. Мамаладзе досрочно освободили 14 февраля. Он был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид, а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил Мамаладзе к 9 годам. Мамаладзе из тюрьмы перевели на реаномобиле в его дом в Кобулети (Аджария). По словам брата освобожденного протоиерея Торнике Мамаладзе, они постараются ответить на все вопросы, которые есть у общества, чтобы его брат смог доказать свою невиновность. Комментарий по поводу освобождения Мамаладзе сделал и его адвокат Георгий Панцулая. "Он удовлетворял все правовые механизмы для того, чтобы быть освобожденным, исходя из наказания, которое он отбыл, а также исходя из состояния его здоровья", – заявил Мамаладзе.Скандально известный протоиерей Георгий Мамаладзе вышел из тюрьмы – СМИ>>В 2021 году семья протоиерея требовала отсрочки наказания по состоянию здоровья, но суд решил, что состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему отбывать наказание. В 2019 году Священный синод заявил, что выступит с ходатайством о помиловании Мамаладзе, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 января 2020 года сказала, что не сделает этого. Причиной отказа она назвала несоответствие характера преступления новым критериям помилования и желание "сохранить спокойствие в обществе". Зурабишвили добавила, что "посягательство на авторитет и жизнь Патриарха" означает посягательство на Грузию. Во время нахождения за решеткой у протоиерея был зафиксирован инсульт и гипертонический криз. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор. Между тем в ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Мамаладзе. ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности. История с цианидом - ЕСПЧ вынес решение по делу священнослужителя в Грузии>>Европейский суд по правам человека установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент Мамаладзе о частичном закрытии слушаний. Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора, убедили общество в том, что Мамаладзе виновен. При этом ЕСПЧ отклонил ту часть иска Мамаладзе, которая касалась нарушения его права на свободный суд в части доказательств по делу. Мамаладзе настаивал на том, что цианид ему подбросили. Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем. В заключении он должен был находиться до 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, германия, кобулети, георгий мамаладзе, шорена тетруашвили, саломе зурабишвили , еспч, тбилисский городской суд