https://sputnik-georgia.ru/20240215/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii--novye-dannye-286319975.html

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии – новые данные

Переход на альтернативные источники энергии – важное направление для правительства Грузии 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T09:00+0400

2024-02-15T09:00+0400

2024-02-15T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 86,12 млн кВтч электроэнергии в 2023 году, почти на 1,6% меньше, чем в 2022 году, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. По информации ESCO, доля "Картли" в общем объеме выработки составила лишь 0,6%. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Грузия продолжает работу над увеличением выработки электроэнергии>>В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. На первом этапе, новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов). Кроме того, 30 декабря 2023 года объявлен второй аукцион. Суммарная установленная мощность второго энергоаукциона составляет 800 МВт. Мощность аукциона была разделена на следующие категории: гидроэлектростанции (регулирующие) – 300 МВт; гидроэлектростанции (сезонные) – 100 МВт; Ветряные станции – 125 МВт; Солнечные электростанции – 125 МВт; Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные>>Также, ветряные станции с энергосберегающими устройствами – 70 МВт; Солнечные электростанции с энергосберегающими устройствами – 70 МВт; Электростанции, работающие на других возобновляемых источниках энергии – 10 МВт. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году Грузия осуществила рекордный экспорт электроэнергии. Экспорт вырос на 51,2% и составил 1,5 миллиарда киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Турцию, на которую пришлось 88,7% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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