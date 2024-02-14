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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

В прошлом году Грузия осуществила рекордный экспорт электроэнергии 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T09:01+0400

2024-02-14T09:01+0400

2024-02-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии сократилось на 7,4% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составило 13,7 миллиарда киловатт-часов, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В 2023 году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов – на 1% больше, чем в 2022 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 86,12 миллиона киловатт-часов. Грузия продолжает работу над увеличением выработки электроэнергии >>Кроме того, в прошлом году страна осуществила рекордный экспорт электроэнергии. По данным Оператора, экспорт вырос на 51,2% и составил 1,5 миллиарда киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Турцию, на которую пришлось 88,7% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (86,33 миллиона киловатт-часов), Армению (78,46 миллиона киловатт-часов) и Россию (0,18 миллиона киловатт-часов). Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль >>Также в прошлом году Грузия импортировала 99,6% электроэнергии из России – 786,55 миллиона киловатт-часов. Остальные 0,4% пришлись на Турцию, откуда завезли 3,29 миллиона киловатт-часов. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике >>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов.

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