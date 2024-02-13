https://sputnik-georgia.ru/20240213/gruziya-prodolzhaet-rabotu-nad-uvelicheniem-vyrabotki-elektroenergii-286299714.html

Грузия продолжает работу над увеличением выработки электроэнергии

Грузия продолжает работу над увеличением выработки электроэнергии

В ходе аукциона, объявленного 30 декабря 2023 года, в Минэкономики поступило 146 заявок 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T22:51+0400

2024-02-13T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Заинтересованность в участии во втором аукционе по предоставлению мощности из возобновляемых источников электроэнергииьвдвое больше по сравнению с первым аукционом, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. По информации ведомства, в ходе аукциона, объявленного 30 декабря 2023 года, в Минэкономики поступило 146 заявок. Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль >>По словам главы департамента энергетической политики и инвестиционных проектов Минэкономики Джубы Турашвили, это указывает на большую заинтересованность со стороны частного сектора. По его словам, комиссия аукциона соберется в ближайшее время и ознакомится с заявками. В первую очередь будет установлен медианный тариф, после чего выявят лучшие предложения. Суммарная установленная мощность второго энергоаукциона составляет 800 МВт. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер >>Мощность аукциона была разделена на следующие категории: гидроэлектростанции (регулирующие) – 300 МВт; гидроэлектростанции (сезонные) – 100 МВт; ветряные станции – 125 МВт; солнечные электростанции – 125 МВт; Также ветряные станции с энергосберегающими устройствами – 70 МВт; солнечные электростанции с энергосберегающими устройствами – 70 МВт; электростанции, работающие на других возобновляемых источниках энергии – 10 МВт. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике >>В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >>CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, энергетика грузии