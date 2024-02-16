https://sputnik-georgia.ru/20240216/myunkhenskiy-sgovor-ili-v-kakuyu-kategoriyu-vkhodyat-gruziny-286349376.html

Мюнхенский сговор, или В какую категорию входят грузины

Мюнхенский сговор, или В какую категорию входят грузины

В день открытия Международной конференции по безопасности колумнист Sputnik, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического... 16.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-16T14:56+0400

2024-02-16T14:56+0400

2024-02-16T14:57+0400

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в крайне доступной, рассчитанной на западного обывателя форме рассказал всему миру - как ведёт себя Запад по отношению к России и к чему это приводит. Адекватная реакция на любые обвинения, а тем более – на такие сенсационные, одна – ответ. Ответ, в котором Запад или опровергает Путина и озвучивает свою правду – как всё было на самом деле; или соглашается с Путиным и заверяет, что больше такое не повторится. Но пошла уже вторая неделя, а ответа от Запада нет. Никакого! Это означает, что там, на Западе, или "тупые", как утверждал Задорнов, или что им ответить нечего - Путин прав, но признавать это им не позволяет инструкция, по которой Запад всегда прав, а Россия всегда плохая. Сегодня в Мюнхене открывает юбилейная, 60-я по счёту, ежегодная Международная конференция по безопасности (MSC), куда пригласили президента Грузии Саломе Зурабишвили, отлично зная, что по Конституции Грузии вопросы внешней политики не входят в компетенцию президента и что недавно, за европейское турне без разрешения Правительства, Конституционный суд обвинил её в нарушении Конституции. И Зурабишвили отправилась в Мюнхен опять без разрешения Правительства и в нарушение Конституции Грузии, как и в прошлые визиты. Возникает вопрос: наши западные друзья и партнёры – тупые или опять руководствуются некой инструкцией?! Почему Запад так поступает с Грузией, которая внесла в свою Конституцию беспрецедентную даже по мировым меркам запись о безальтернативной евроатлантической ориентации, что равнозначно внесению в Библию прейскуранта цен за свечи? Но это ещё не всё: за пять дней до открытия Мюнхенской конференции был опубликован Мюнхенский доклад по безопасности за 2024 год, в котором общепризнанный главный политический лидер Грузии Бидзина Иванишвили, меценат, потративший на благотворительность у себя на родине 3 млрд долларов, назван "пророссийским олигархом, который несет ответственность за отступление Грузии от демократии в последнее время и ее отдаление от ЕС вопреки желанию большинства грузинского общества". Далее традиционно достаётся России, которая, оказывается, "сеет нестабильность в Абхазии и Южной Осетии", а Грузия называется "нестабильной страной, находящейся в шатком положении, потому что застряла в серой зоне между Россией и Западом". Если оставить в стороне версию о массовой невменяемости всего западного политического руководства, неизбежно возникает ассоциация с Мюнхенским соглашением 29 сентября 1938 года, когда гитлеровской Германии Великобритания, Франция и Италия сдали Чехословакию (Судетскую область), из-за чего это Соглашение вошло в историю как Мюнхенский сговор (на котором также поживились Польша и Венгрия). С той разницей, что сегодня вместо Чехословакии хотят оприходовать Грузию – "нестабильную и шаткую, застрявшую у серой зоне, как Молдова и Западные Балканы", которую, мол, надо взять на буксир и вытащить на Запад. Гражданам Грузии, повидавшим 90-е, нетрудно представить - что может произойти, если "пророссийский олигарх" Бидзина Иванишвили сегодня вдруг покинет страну и эмигрирует вместе с семьёй за рубеж: госпереворот, революция, гражданская война и иностранная военная интервенция, как 100 с лишним лет назад. А тот, кто это категорически не понимает, или тупой, или сумасшедший, или конченый мерзавец. В какую, по мнению Запада, из этих трёх категорий входят грузины?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240208/khidirbegishvili-missiya-gruzii--byt-mostom-soedinyayuschim-strany-i-narody-286182980.html

https://sputnik-georgia.ru/20240212/priglasit-li-novyy-premer-abkhazov-i-osetin-v-tbilisi-286267328.html

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2024

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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аналитика, россия, колумнисты, политика, грузино-российские отношения